राष्ट्रीय

संचार साथी ऐप से होगी जासूसी.? सदन में मोदी सरकार का बड़ा खुलासा

लोकसभा में केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्पष्ट किया कि ऐप के जरिए किसी तरह की जासूसी न तो संभव है और न ही होगी।

Google source verification

भारत

image

Darsh Sharma

Dec 03, 2025

संचार साथी ऐप को लेकर मचे घमासान के बीच मोदी सरकार बैकफुट पर आई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को अपना आदेश वापस ले लिया, जिसमें देश में बिकने वाले सभी नए स्मार्टफोनों में साइबर फ्रॉड (Cyber Fraud) से बचाव के लिए ‘संचार साथी’ पोर्टल (Sanchar Saathi) का आधिकारिक ऐप पहले से इंस्टॉल (प्री-इंस्टॉल) करना अनिवार्य किया गया था। इससे पहले लोकसभा में केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि केंद्र सरकार ‘संचार साथी’ ऐप को स्मार्टफोन में प्री-इंस्टॉल करने के आदेश में बदलाव करने के लिए तैयार है, अगर इसके बारे में मिले सुझाव इसकी जरूरत बताते हैं। विपक्ष ने इस सरकारी साइबर सुरक्षा ऐप को लेकर प्राइवेसी संबंधी चिंताएं उठाई थीं, जिसके जवाब में सिंधिया ने स्पष्ट किया कि ऐप के जरिए किसी तरह की जासूसी न तो संभव है और न ही होगी। आपको बता दें, कांग्रेस नेता दीपेन्द्र हुड्डा समेत अन्य नेताओं ने प्रश्नकाल के दौरान संचार साथी ऐप को लेकर सवाल उठाया था।

Updated on:

03 Dec 2025 10:45 pm

Published on:

03 Dec 2025 10:44 pm

Hindi News / National News / Videos / संचार साथी ऐप से होगी जासूसी.? सदन में मोदी सरकार का बड़ा खुलासा

