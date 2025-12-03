संचार साथी ऐप से होगी जासूसी.? सदन में मोदी सरकार का बड़ा खुलासा

संचार साथी ऐप को लेकर मचे घमासान के बीच मोदी सरकार बैकफुट पर आई है। केंद्र सरकार ने बुधवार को अपना आदेश वापस ले लिया, जिसमें देश में बिकने वाले सभी नए स्मार्टफोनों में साइबर फ्रॉड (Cyber Fraud) से बचाव के लिए ‘संचार साथी’ पोर्टल (Sanchar Saathi) का आधिकारिक ऐप पहले से इंस्टॉल (प्री-इंस्टॉल) करना अनिवार्य किया गया था। इससे पहले लोकसभा में केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि केंद्र सरकार ‘संचार साथी’ ऐप को स्मार्टफोन में प्री-इंस्टॉल करने के आदेश में बदलाव करने के लिए तैयार है, अगर इसके बारे में मिले सुझाव इसकी जरूरत बताते हैं। विपक्ष ने इस सरकारी साइबर सुरक्षा ऐप को लेकर प्राइवेसी संबंधी चिंताएं उठाई थीं, जिसके जवाब में सिंधिया ने स्पष्ट किया कि ऐप के जरिए किसी तरह की जासूसी न तो संभव है और न ही होगी। आपको बता दें, कांग्रेस नेता दीपेन्द्र हुड्डा समेत अन्य नेताओं ने प्रश्नकाल के दौरान संचार साथी ऐप को लेकर सवाल उठाया था।