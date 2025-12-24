SIR 2.0 का वोटर ड्राफ्ट रोल जारी, कट गए 3.68 करोड़ वोटरों के नाम, इस केंद्र शासित प्रदेश में हटाए गए 21 फीसदी मतदाता

पश्चिम बंगाल में 4 नवंबर से 11 दिसंबर तक जारी एसआईआर के बाद ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 58 लाख 20 हजार 898 नाम हटा दिए गए हैं, जिससे राज्य के मतदाताओं की संख्या 7 करोड़ 66 लाख 37 हजार 529 से घटकर 7 करोड़ 08 लाख 16 हजार 630 रह गई। राजस्थान में SIR प्रक्रिया के बाद 5 करोड़ 46 लाख 56, 215 मतदाताओं में से करीब 42 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाए गए। केरल में कुल 2.78 करोड़ वोटरों में से 5.25 फीसदी वोटरों को SIR में हटा दिया गया है।