क्या इस बार Budget 2026 में Tax Slab में होगा बदलाव?

6 जनवरी 2026,
मंगलवार
ताजा खबरें
राज्य
राशिफल 2026
Magh Mela 2026
Attack On Venezuela
मौसम
पत्रिका स्पेशल
कुलिश जन्मशती वर्ष
राष्ट्रीय
बिजनेस
मनोरंजन
धर्म
स्वास्थ्य
खेल
राजनीति
विश्व
शिक्षा
ओपिनियन
टेक
लाइफस्टाइल
ई-पेपर
होम
शॉर्ट्स
प्लस
प्रोफाइल
भारत
•
Jaishree Shekhawat
Jan 06, 2026
बजट को लेकर हलचल तेज हो चुकी है… 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी(Nirmala Sitharaman) सरकार 3.0 का तीसरा बजट पेश करेंगी…हर साल की तरह इस बार भी सबसे बड़ा फोकस इनकम टैक्स पर है…
खबर शेयर करें:
Published on:
06 Jan 2026 04:36 pm
बड़ी खबरें
Trade War: "गेंद अब अमेरिका के पाले में", रूसी तेल और टैरिफ पर झुकेगा नहीं भारत!
दिल्ली में झगड़े का खौफनाक अंजाम, 17 साल के युवक की पीट-पीटकर हत्या
मादुरो की तरह मोदी का भी अपहरण कर लेंगे ट्रंप? कांग्रेस नेता के बयान पर छिड़ा विवाद
पत्नी का चल रहा था अवैध संबंध, पति को पता चला तो…
DMK के साथ सीटों पर सहमति नहीं, कांग्रेस नेताओं ने रखा विजय की TVK के साथ गठबंधन का प्रस्ताव
DOWNLOAD ON
Play Store
App Store
Trending Topics
PM Modi
Year Ender
Top Categories
राजस्थान
मध्य प्रदेश
Legal
Privacy Policy
Statutory provisions on reporting (sexual offenses)
This website follows the DNPA’s code of conduct
Code of Conduct
About Us
Grievance Policy
RSS
Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.