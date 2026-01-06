6 जनवरी 2026,

क्या इस बार Budget 2026 में Tax Slab में होगा बदलाव?

1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार 3.0 का तीसरा बजट पेश करेंगी

Google source verification

भारत

image

Jaishree Shekhawat

Jan 06, 2026

बजट को लेकर हलचल तेज हो चुकी है… 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी(Nirmala Sitharaman) सरकार 3.0 का तीसरा बजट पेश करेंगी…हर साल की तरह इस बार भी सबसे बड़ा फोकस इनकम टैक्स पर है…

Published on:

06 Jan 2026 04:36 pm

क्या इस बार Budget 2026 में Tax Slab में होगा बदलाव?

