नौगाम ब्लास्ट में उड़ गए चीथड़े, परिजनों की चीख सुन रो देंगे आप

रोती बिलखती और तड़पती ये आवाज उन परिजनों की है.. जिन्होंने नौगाम धमाके में अपनों को खोया है। दर्द से कराहती ये आवाज उन अपनों के पास जाना चाहती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। दरअसल, शुक्रवार देर रात कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि पुलिस स्टेशन की इमारत क्षतिग्रस्त हो गई। इस ब्लास्ट में नौ लोगों की मौत हो गई है और 32 लोग घायल हुए हैं। शनिवार को मृतकों और घायलों के परिजन घटनास्थल के पास पहुंच गए। पुलिस ने पूरे क्षेत्र को घेर रखा है, लेकिन परिजन अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। सुरक्षा कारणों से किसी को भी बैरिकेड्स के भीतर जाने की अनुमति नहीं दी गई।

हादसे में अपनों को खोने वाले परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। आपको बता दें कि नौगाम में हुए इस हादसे से आसपास के कई घरों को भारी नुकसान हुआ है। दीवारें दरक गईं, खिड़कियों के शीशे टूट गए और कई मकानों की संरचना प्रभावित हुई। विस्फोट में घायल हुए लोगों को तुरंत विभिन्न अस्पतालों में ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक और प्रशासनिक शीर्ष नेतृत्व ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है।