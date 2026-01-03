12 साल का बेटा करता था शैतानी, मां-बाप ने सुधारने के लिए 2 महीने जंजीरों से बांधकर रखा

नागपुर में 12 साल के बेटे को मां-बाप ने जंजीरों से बांधा (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
महाराष्ट्र के नागपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां एक 12 साल के बच्चे को उसके मां-बाप ने 2 महीनों तक लोहे की जंजीरों और तालों से बांधकर रखा था। बच्चे की बढ़ती बदमाशियों पर काबू पाने के लिए मां-बाप ने यह कदम उठाया था। लड़के के माता-पिता दिहाड़ी मजदूर करते हैं और हर दिन काम पर जाने से पहले वह अपने बच्चे के पैरों में जंजीरें बांधकर ताला लगा देते थे ताकि वह घर से बाहर न जा सके। करीब दो महीने तक हर दिन मां-बाप ने बच्चे के साथ ऐसा ही किया जिसके बाद पड़ोसियों को मामले की जानकारी लगी और उन्होंने अधिकारियों को इसकी सूचना दी।
मामले की जानकारी मिलने पर जिला महिला एवं बाल विकास विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच कर बच्चे के घर पर छापा मारा। इस दौरान जांचकर्ताओं को सच में बच्चा घर के अंदर जंजीरों से बंधा मिला। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए बच्चे को वहां से छुड़ा लिया। बच्चे के हाथ और पैरों पर जंजीरों की वजह से चोट भी आ गई थी। पुलिस ने जब बच्चे को छुड़वाया तो वह काफी डरा हुआ था जिसके बाद उसे सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, मां-बाप पिछले दो महीने से बच्चे के साथ यह सब कर रहे थे।
इस मामले में बच्चे के माता-पिता से सवाल किए जाने पर उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी है और वह बहुत शरारती और जिद्दी है। बच्चा उनकी बात बिल्कुल नहीं मानता है और कई बार घर से भाग भी चुका है। माता-पिता के अनुसार उनका बेटा दूसरे लोगों के मोबाइल फोन चोरी करते हुए भी पकड़ा गया है। माता-पिता के अनुसार उन्होंने बच्चे की इन हरकतों को सुधारने के लिए यह सख्त कदम उठाया है। पुलिस ने इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित बच्चे को सुरक्षित हिरासत में लेकर बाल कल्याण समिति के पास भेज दिया गया है, जहां उसकी काउंसलिंग की जा रही है।
