12 साल का बेटा करता था शैतानी, मां-बाप ने सुधारने के लिए 2 महीने जंजीरों से बांधकर रखा

इस मामले में बच्चे के माता-पिता से सवाल किए जाने पर उन्होंने बताया कि उनके बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी है और वह बहुत शरारती और जिद्दी है। बच्चा उनकी बात बिल्कुल नहीं मानता है और कई बार घर से भाग भी चुका है। माता-पिता के अनुसार उनका बेटा दूसरे लोगों के मोबाइल फोन चोरी करते हुए भी पकड़ा गया है। माता-पिता के अनुसार उन्होंने बच्चे की इन हरकतों को सुधारने के लिए यह सख्त कदम उठाया है। पुलिस ने इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत माता-पिता के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित बच्चे को सुरक्षित हिरासत में लेकर बाल कल्याण समिति के पास भेज दिया गया है, जहां उसकी काउंसलिंग की जा रही है।