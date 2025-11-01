1 November Rules Changed : बैंकिंग और फाइनेंशियल नियमों में बदलाव, आमजन पर असर

1 नवंबर 2025… यानी वो दिन जब देश में कई नियम बदलाव के साथ लागू हो गए हैं… वो बदलाव जिनका सीधा असर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स के अलावा आम लोगों तक पर होने वाला है…