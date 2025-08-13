Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

नई दिल्ली

स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले के पास सुरक्षा कड़ी, जमीन से लेकर आसमान तक पैनी नजर

स्वतंत्रता दिवस के उत्सव की तैयारी जोरों पर है. पूरे देश में देशभक्ति का माहौल छाया हुआ है. राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक-चौबंद कर दी गई है.

नई दिल्ली

Pankaj Meghwal

Aug 13, 2025

स्वतंत्रता दिवस के उत्सव की तैयारी जोरों पर है. पूरे देश में देशभक्ति का माहौल छाया हुआ है. राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक-चौबंद कर दी गई है. जांच एजेंसियां सतर्क हैं और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है. खासतौर पर लाल किले के आसपास सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है, जहां चप्पे-चप्पे पर पुलिस और सुरक्षाबल तैनात हैं. सड़कों पर कड़ी पेट्रोलिंग के साथ-साथ पानी में भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. यमुना नदी में दिल्ली पुलिस के जवान बोट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके. राजधानी में हर स्तर पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है ताकि स्वतंत्रता दिवस समारोह शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Independence Day 2025/ स्‍वतंत्रता दिवस 2025

Published on:

13 Aug 2025 09:38 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले के पास सुरक्षा कड़ी, जमीन से लेकर आसमान तक पैनी नजर

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

Delhi High Court: लोगों के एक अहम अधिकार की राह में आ रहा AI, जजों ने जताई चिंता

AI becoming obstacle right to be forgotten Delhi High Court judges expressed concern
नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से लोगों में हड़कंप, रात के अंधेरे में लावारिस छोड़ जा रहे पिटबुल जैसे खतरनाक कुत्ते

Supreme Court decision on stray dogs in Delhi People shocked pitbulls left unattended dark night
नई दिल्ली

10 हजार जवान, 3 हजार ट्रैफिक पुलिसकर्मी तैनात, 15 अगस्त से पहले अभेद्य किला बनी दिल्‍ली

Delhi becomes impregnable fort on 15th August PM Narendra Modi speech from Red Fort on 79th Independence Day
नई दिल्ली

अब आएगा ‘इंटेलिजेंस इंजन’ का दौर, यूजर बना पाएंगे अपना ‘एआइ टूल’

नई दिल्ली

भारत-नेपाल की सीमा पर रेलवे लाइन बिछाने वाला है चीन

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.