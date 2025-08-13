स्वतंत्रता दिवस से पहले लाल किले के पास सुरक्षा कड़ी, जमीन से लेकर आसमान तक पैनी नजर

स्वतंत्रता दिवस के उत्सव की तैयारी जोरों पर है. पूरे देश में देशभक्ति का माहौल छाया हुआ है. राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक-चौबंद कर दी गई है. जांच एजेंसियां सतर्क हैं और हर गतिविधि पर पैनी नजर रखी जा रही है. खासतौर पर लाल किले के आसपास सुरक्षा को सख्त कर दिया गया है, जहां चप्पे-चप्पे पर पुलिस और सुरक्षाबल तैनात हैं. सड़कों पर कड़ी पेट्रोलिंग के साथ-साथ पानी में भी सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं. यमुना नदी में दिल्ली पुलिस के जवान बोट पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि को समय रहते रोका जा सके. राजधानी में हर स्तर पर सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है ताकि स्वतंत्रता दिवस समारोह शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके