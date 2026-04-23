West Asia Crisis: पेट्रोल-डीजल की Price, LPG की Supply और PNG को लेकर आया बड़ा Update

West Asia Crisis के बीच भारत में पेट्रोल-डीजल, LPG और PNG को लेकर सरकार ने बड़ा अपडेट दिया है। अंतर-मंत्रालयी ब्रीफिंग में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने साफ किया कि देश में पेट्रोल-डीजल की सप्लाई पूरी तरह पर्याप्त है और कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। PNG कनेक्शन और गैस सप्लाई को लेकर भी उन्होंने ताजा स्थिति सामने रखी। LPG की ब्लैक मार्केटिंग पर भी सख्त कार्रवाई जारी है।