 मारू प्रजापत समाज का 18वां सामूहिक विवाह महोत्सव 10 को, तैयारियों पर चर्चा

सिरोही@पत्रिका. श्री मारू प्रजापत समाज सुधार सेवा समिति सिरोही की ओर से आयोजित 18वां सामूहिक विवाह महोत्सव 10 फरवरी को होगा। इसको लेकर बुधवार को श्रीयादे मंदिर परिसर में बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता समिति अध्यक्ष शंकरलाल सिरोही ने की। बैठक में 11 जोड़ों के माता-पिता ने भाग लिया। उपाध्यक्ष पदमाराम, सचिव बाबूलाल और सह सचिव कांतिलाल ने समूह लग्न के नियमों की जानकारी अभिभावकों को दी। इसके साथ ही आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई।समिति सदस्य भरत प्रजापत ने बताया कि इस वर्ष 11 जोड़े एक साथ अग्नि को साक्षी मानकर विवाह बंधन में बंधेंगे। इसको लेकर आयोजन स्थल को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। महोत्सव को लेकर हर वर्ग में उत्साह देखने को मिल रहा है।
बैठक में व्यवस्थापक अमृतलाल, प्रचार-प्रसार मंत्री रणछोड़ कुमार, कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार, सह कोषाध्यक्ष प्रकाश कुमार, संगठन मंत्री नरेश कुमार, भण्डारपाल उमाराम, शंकरलाल, माणक कुमावत, मफतलाल, हेमंत कुमार, खासाराम मांडाणी समेत अन्य सदस्य उपस्थित रहे। विवाह महोत्सव को सफल बनाने के लिए अलग-अलग समितियां गठित कर जिम्मेदारियां सौंपी गईं।
