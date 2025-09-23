Patrika LogoSwitch to English

समाचार

Zubeen Garg के अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब,हर आंख नम

Zubeen Garg के अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब,हर आंख नम

भारत

Poonam Sharma

Sep 23, 2025

प्रसिद्ध गायक जुबिन गर्ग का 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में निधन (Zubeen Garg Death) हो गया। सिंगर स्कूबा डाइविंग करने गए थे, इसी दौरान एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके असामयिक निधन से पूरे देश, विशेषकर असम में शोक व्याप्त है। जुबिन का पार्थिव शरीर हाल ही में असम लाया गया, जिसके बाद गुवाहाटी में उनके अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में प्रशंसक उमड़े। आज 23 सितंबर को उनका अंतिम संस्कार असम के कमरकुची गांव, उत्तरी कैरोलिना में संपन्न हो रहा है।

Published on:

23 Sept 2025 03:06 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / Zubeen Garg के अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब,हर आंख नम

