झुंझुनूं में गैस सिलेंडर के लिए मचा हाहाकार, बुकिंग और DAC नंबर के बाद भी नहीं मिल रहा, एजेंसियों पर मनमानी हावी

अगर उस उपभोक्ता का सिलेंडर खाली हो गया और उसके पास ईंधन का अन्य कोई साधन नहीं हैं। उसके क्षेत्र या गांव में सिलेंडर की गाड़ियां नहीं आ रही हैं, अगर वह सिलेंडर लेने के लिए गैस एजेंसी या गोदाम पर जाता है तो उसे सिलेंडर नहीं मिल रहा है। उसे कहा जा रहा है कि उसके क्षेत्र में या गांव में गाड़ी जाएगी, उससे ही सिलेंडर लेना पड़ेगा। जबकि कई गांवों में गाड़ियां पहुंच ही नहीं रही।