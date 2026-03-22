दर्द से कराहता रहा छात्र, बेरहमी से छड़ी बरसाता रहा टीचर, बड़े शिक्षण संस्थान में हुई अमानवीयता

Ujjain- उज्जैन के महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान से जुड़ा एक गंभीर मामला शनिवार को सामने आया है। यहां वैदिक शिक्षा देने वाले संस्थान में अनुशासन के नाम पर एक छात्र के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो ने शिक्षा व्यवस्था और छात्र सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मारते हुए शिक्षक के चेहरे के हाव भाव से स्पष्ट हो रहा है कि उसने क्रूरता की हद पार कर दी है। सवाल यह है कि यह एक विद्यार्थी का वीडियो वायरल हुआ है, ऐसे न जाने कितने विद्यार्थियों के साथ शिक्षक ने अब तक इस तरह बेरहमी से मारपीट की होगी।