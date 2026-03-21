MP की धर्मनगरी में होगा 1700 करोड़ का निवेश, 4000 युवाओं को मिलेगा रोजगार

विक्रम उद्योगपुरी में इस वर्ष 9 उद्योग शुरू होंगे, जिनमें पेय पदार्थ, फार्मा, इंजीनियरिंग, खिलौना और फूड प्रोसेसिंग से जुड़े बड़े निवेश शामिल है। यहां करीब 1360 करोड़ रुपए का निवेश होगा और 1700 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। वहीं मेडिकल डिवाइस पार्क में 8 इकाइयों के शुरू होने से चिकित्सा उपकरण निर्माण को मजबूती मिलेगी। इन इकाइयों के जरिए लगभग 254 करोड़ रुपए का में निवेश आएगा और 2400 लोगों को रोजगार मिलेगा।