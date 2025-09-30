दौलतपुरा व डाबला के पास हादसे, कर्ई जने हो गए घायल, देखें वीडियो……

राजगढ़ . टहला-राजगढ़ मार्ग के मध्य दौलतपुरा गांव के पास सोमवार देर शाम बाइक की आमने-सामने की टक्कर होने से 4 युवक घायल हो गए। जिनमें से 3 को अलवर रेफर कर दिया। सीएचसी से मिली जानकारी के अनुसार टहला क्षेत्र के घेवर निवासी पवन (18) पुत्र मुकेश कोली, राजेश (22) पुत्र रामचन्द्र कोली व अंकित (18) पुत्र लल्लूराम कोली राजगढ़ में पुताई का कार्य कर बाइक पर गांव लौट रहे थे। रास्ते में सामने से आ रही दूसरी बाइक ने टक्कर मारी दी। जिससे पवन, राजेश व अंकित घायल हो गए। जिन्हें सीएचसी लाया गया। जहां से पवन व राजेश को अलवर रेफर कर दिया। इसी तरह डाबला के पास देर शाम बाइक की टक्कर होने से अक्षय वर्मा (19) पुत्र विक्रम बैरवा घायल हो गया। ड़ागरवाड़ा निवासी जगदीश बैरवा ने बताया की उसका पौत्र गांव से बाइक पर पाखर गांव में कुआं पूजन में जा रहा था। रास्ते में बाइक ने टक्कर मारी दी। जिससे अक्षय घायल हो गया।

पिकअप ने ई-रिक्शा के मारी टक्कर, पांच विद्यार्थियों सहित 7 घायल, 3 अलवर रेफर

लक्ष्मणगढ़. स्थानीय पुलिस थाना क्षेत्र के उछर गांव में स्कूल के सामने अनियंत्रित पिकअप ने छात्र-छात्राओं को स्कूल ले जा रहे एक ई-रिक्शा के जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में रिक्शा में सवार 5 विद्यार्थियों सहित 7 जने गम्भीर घायल हो गए। इनमें से तीन को अलवर रेफर किया है। वहीं पिकअप चालक फरार हो गया।

पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र के स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल हरसाना में पढऩे वाले झालाटाला गांव के 5 छात्र-छात्राएं व एक अन्य युवक सोमवार सुबह ई-रिक्शा में सवार होकर हरसाना स्थित विद्यालय आ रहे थे। रास्ते में उछर गांव के विद्यालय के सामने लक्ष्मणगढ़ की ओर से जा रही तेज रफ्तार पिकअप ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। जिससे ई-रिक्शा पलट गया और इसमें सवार विद्यार्थियों में चीख-पुकार मच गई। आसपास मौजूद लोगों व राहगीरों ने रिक्शा को सीधा किया और फंसे छात्र-छात्राओं, रिक्शा चालक व अन्य सवारी को निकाला। हादसे की जानकारी पुलिस को दी। हालत गम्भीर देख लोगों ने छात्र-छात्राओं सहित सभी को तुरंत गढ़ीसवाईराम राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। जहां डॉ. रमेश मीना व चिकित्सा स्टाफ ने घायलों का प्राथमिक उपचार किया।

हादसे में ये हुए घायल: हादसे में कक्षा 12वीं की छात्रा सोनिया (17) पुत्री रामनरेश, कक्षा 8वीं का छात्र दिलखुश (15) पुत्र छुट्टनलाल मीना, 7वीं के छात्र पुष्पेन्द्र (13) पुत्र पप्पूराम मीना, दीपक (14) पुत्र रामनरेश मीणा, 12वीं का छात्र सचिन (16) पुत्र पप्पूराम मीना, अन्य सवारी राहुल (22) पुत्र बरकत राणा तथा ई-रिक्शा चालक राकेश मीना (35) पुत्र रामकिशन घायल हो गए।

इन्हें किया रेफर: हादसे में छात्रा सोनिया (17) पुत्री रामनरेश, छात्र दिलखुश (15) पुत्र छुट्टनलाल मीना निवासी झालाटाला व एक सवारी राहुल (22) पुत्र बरकत राणा की हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया। शेष चार का उपचार कर हालत में सुधार होने पर उन्हें छुट्टी दे दी। हादसे की सूचना मिलते ही लक्ष्मणगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। हादसा करने वाली पिकअप को जब्त कर लिया है।

पिकअप थाने में खड़ी की, चालक फरार: एएसआई भरतलाल मीणा ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे। घायलों को गढ़ीसवाईराम अस्पताल ले जा चुके थे। घायल छात्रा की हालत गंभीर बताई जा रही है। पिकअप चालक फरार हो गया। पिकअप को थाने में खड़ी की है। उसमें फर्नीचर का सामान भरा है। मालिक को सूचना दे दी है। इधर, मॉडल स्कूल हरसाना के प्रधानाचार्य राजेश शर्मा का कहना है कि सरकारी विद्यालयों की ओर से वाहन की व्यवस्था नहीं होती है। विद्यार्थियों के परिजनों ने अपने स्तर पर लाने ले जाने के लिए ई-रिक्शा की व्यवस्था कर रखी थी।