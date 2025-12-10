10 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

क्षत्रिय विकास परिषद की वार्षिक सभा, लोक गीत और नृत्य की प्रस्तुति

क्षत्रिय विकास परिषद-गुजरात की वार्षिक सामान्य सभा में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वालों को सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक समारोह में समाज के बच्चों लोकगीत और नृत्य प्रस्तुत किया।

Google source verification

अहमदाबाद

image

Pushpendra Rajput

Dec 10, 2025

क्षत्रिय विकास परिषद-गुजरात के अध्यक्ष महेश सिंह कुशवाह की अध्यक्षता में वार्षिक सामान्य सभा आयोजित हुई, जिसमें संगठन की आगामी योजनाओं और सामाजिक गतिविधियों पर भी चर्चा हुई। साथ ही लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया और क्षत्रिय भवन को और गति देने पर मंथन हुआ। अध्यक्ष महेशसिंह कुशवाह ने विश्वास दिलाया कि संभवत: अगली सामान्य सभा और वार्षिकोत्सव जैसे कार्यक्रम नए भवन में होंगे।

सभा के दौरान पिछली सामान्य सभा की कार्यवाही , वित्तीय वर्ष 2024-25 के ऑडिट हिसाब के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। महासचिव अशोकसिंह भदौरिया ने नए सदस्यों को जोड़ने और नए भवन के निर्माण सहयोग देने का समाज के लोगों से अनुरोध किया। कोषाध्यक्ष मुकेशसिंह चौहान ने लेखा-जोखा पेश किया, जिसे मंजूरी दी गई। उपाध्यक्ष भगतसिंह सिकरवार ने समाज के दिवंगत सदस्यों के नाम पढ़कर सुनाए। बाद में दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई।

सभा के बाद क्षत्रिय समाज के युवाओं ने अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन किया। लोक गीत, लोक नृत्य, एक पात्र अभिनय, भजन और फिल्मी गीत-संगीत की प्रस्तुतियां दी गईं, जिससे कार्यक्रम में उत्साह और उमंग का माहौल बना रहा। परिषद के प्रचार सचिव वेद भदौरिया ने सभा का संचालन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम को सफल बनाने में रीटा सिंह राजपूत, रेनू सिंह राजपूत, आशना सिंह चौहान तथा नीलम परिहार ने विशेष योगदान दिया।

अगले माह होगा मेधावी छात्र सम्मान समारोह

परिषद का मेधावी छात्र और पारितोषिक वितरण समारोह अगले वर्ष 31 जनवरी को निकोल के शहीद वीर मंगल पांडे हॉल में होगा। पहले यह समारोह 28 दिसम्बर को होना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे टाल दिया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#AhmedabadNews

Published on:

10 Dec 2025 09:26 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / क्षत्रिय विकास परिषद की वार्षिक सभा, लोक गीत और नृत्य की प्रस्तुति

बड़ी खबरें

View All

समाचार

यूपी में पंद्रह पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश से हड़कंप, फर्जी एनकाउंटर में टांगों में मारी गई थी गोली

Up news, mathura news
मथुरा

रेलवे खंड पर ब्लॉक के कारण आज से प्रभावित रहेंगी कई ट्रेनें

अहमदाबाद

साबरकांठा : 1 करोड़ से अधिक के गांजे की खेती करने वाले को पकड़ा

अहमदाबाद

चार साल की बच्ची की नाक में डेढ़ माह से फंसा रबर का स्पंज निकाला

अहमदाबाद

अब गुजरात में आयुष्मान कार्ड का लाभ ले सकेंगे राजस्थान के लोग

अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.