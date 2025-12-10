क्षत्रिय विकास परिषद की वार्षिक सभा, लोक गीत और नृत्य की प्रस्तुति

क्षत्रिय विकास परिषद-गुजरात के अध्यक्ष महेश सिंह कुशवाह की अध्यक्षता में वार्षिक सामान्य सभा आयोजित हुई, जिसमें संगठन की आगामी योजनाओं और सामाजिक गतिविधियों पर भी चर्चा हुई। साथ ही लेखा-जोखा प्रस्तुत किया गया और क्षत्रिय भवन को और गति देने पर मंथन हुआ। अध्यक्ष महेशसिंह कुशवाह ने विश्वास दिलाया कि संभवत: अगली सामान्य सभा और वार्षिकोत्सव जैसे कार्यक्रम नए भवन में होंगे।

सभा के दौरान पिछली सामान्य सभा की कार्यवाही , वित्तीय वर्ष 2024-25 के ऑडिट हिसाब के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। महासचिव अशोकसिंह भदौरिया ने नए सदस्यों को जोड़ने और नए भवन के निर्माण सहयोग देने का समाज के लोगों से अनुरोध किया। कोषाध्यक्ष मुकेशसिंह चौहान ने लेखा-जोखा पेश किया, जिसे मंजूरी दी गई। उपाध्यक्ष भगतसिंह सिकरवार ने समाज के दिवंगत सदस्यों के नाम पढ़कर सुनाए। बाद में दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई।

सभा के बाद क्षत्रिय समाज के युवाओं ने अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन किया। लोक गीत, लोक नृत्य, एक पात्र अभिनय, भजन और फिल्मी गीत-संगीत की प्रस्तुतियां दी गईं, जिससे कार्यक्रम में उत्साह और उमंग का माहौल बना रहा। परिषद के प्रचार सचिव वेद भदौरिया ने सभा का संचालन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रम को सफल बनाने में रीटा सिंह राजपूत, रेनू सिंह राजपूत, आशना सिंह चौहान तथा नीलम परिहार ने विशेष योगदान दिया।

अगले माह होगा मेधावी छात्र सम्मान समारोह

परिषद का मेधावी छात्र और पारितोषिक वितरण समारोह अगले वर्ष 31 जनवरी को निकोल के शहीद वीर मंगल पांडे हॉल में होगा। पहले यह समारोह 28 दिसम्बर को होना था, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे टाल दिया गया।