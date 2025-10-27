त्योहार खत्म होते ही ट्रैफिक व्यवस्था होने लगी बदहाल

इंदौर. त्योहार खत्म होते ही शहर की ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल होने लगी है। ट्रैफिक पुलिस फोर्स कम होते ही ट्रैफिक जाम की समस्या शुरू हो चुकी है। रविवार को बायपास पर जनता घंटों परेशान होती रही तो सोमवार दोपहर नंदलालपुरा, जवाहर मार्ग, संजय सेतु पर ट्रैफिक जाम के कारण परेशानी उठानी पड़ी। मुख्य बाजारों में भी हाल बिगड़ने लगे हैं। सीतलामाता बाजार में जवान तैनात होने के बावजूद ऑटो- ई रिक्शा बाजार में प्रवेश कर रहे हैं। दुकानों के सामने वाहनों की लंबी कतारें लग चुकी हैं। शादी की तैयारियों के लिए पहुंचने वालों की फजीहत हो रही है।