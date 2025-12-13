13 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

भीलवाड़ा यूआईटी ने अतिक्रमण से ​घिरे 66 कियोस्कों को मिट्टी में मिलाया

भीलवाड़ा नगर विकास न्यास शहर में दो दिन की कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण के दायरे में आए 66 कियोस्कों को जेसीबी से जमींदोज कर चुका है। शुक्रवार को करीब बारह घंटे चले न्यास के ऑपरेशन से अजमेर चौराहा से 28 कियोस्क गिराए गए।

Google source verification

भीलवाड़ा

image

Narendra Kumar Verma

image

uit ne atikraman se ghire 66 kiyoskon ko mittee mein milaaya

Dec 13, 2025

भीलवाड़ा। नगर विकास न्यास शहर में दो दिन की कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण के दायरे में आए 66 कियोस्कों को जेसीबी से जमींदोज कर चुका है। शुक्रवार को करीब बारह घंटे चले न्यास के ऑपरेशन से अजमेर चौराहा से 28 कियोस्क गिराए गए। सम्भावना है कि भारतीय रेलवे दोहरीकरण के कार्य के चलते यहां के कुछ हिस्से की जमीन को जल्द अवाप्त करने की कार्रवाई करेगा।

न्यास ने गुरुवार को भोपालपुरा में अब्दुल कलाम सामुदायिक भवन के सामने 38 जर्जर कियोस्क ध्वस्त कर दिया था। उसके बाद सुबह छह बजे अजमेर चौराहे पर लवाजमा ध्वस्त करने पहुंचा। कई कियोस्क धारकों ने सुबह अपना सामान यहां से हटाया। जेसीबी व डम्परों की मदद से कियास्कों को गिराने का कार्य शुरू हुआ जो कि सुबह दस बजे तक पूर्ण कर लिया। इसके उपरांत मलबा हटाने का कार्य शाम छह बजे तक पूर्ण हुआ। न्यास की कार्रवाई से समूचा क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त हुआ। इस दौरान क्षेत्र की थाना पुलिस का जाप्ता भी तैनात था।

नगर निगम की दस दुकानों का भविष्य में होगा तय

अजमेर चौराहे पर अब नगर निगम की 99 साल पर दी गई दस दुकानें और शेष है। दुकानों में अभी विभिन्न प्रकार का कारोबार हो रहा है। यह सभी दुकानें पुलिया से नीचे उतरते ही सिविल लाइंस की तरफ है। इन दुकानों का भी जिला प्रशासन, नगर निगम की मदद से जल्द भविष्य तय करेगी।

रेलवे कर सकती भूमि अवाप्त

रेलवे का दोहरीकरण का कार्य चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया से लेकर अजमेर के आदर्शनगर तक किया जा रहा हे। अजमेर से धुंवाला तक रेलवे पटरी के समीप की जमीन को रेलवे अवाप्त करते हुए आगे बढ़ रही है। भीलवाड़ा शहरी क्षेत्र में रेलवे पटरी के आसपास की जमीन के भी अवाप्त किए जाने की संभावना है। रेलवे ने संकेत दिए है कि अजमेर पुलिया के चौड़ीकरण के साथ अवाप्ति के लिए अजमेर चौराहा क्षेत्र की जमीन की भी रेलवे को जरूरत रहेगी।

अब खस्ताहाल कियोस्कों की बारी

दूसरे चरण में कबाड़ हो चुके कियोस्कों को गिराया जाएगा। शुक्रवार को तहसीलदार दिनेश साहू की अगुवाई में हुई कार्रवाई के दौरान अधिशासी अभियंता रामप्रसाद जाट, सहायक अभियंता शक्ति सिंह, कनिष्ठ अभियंता कमलेश जैन, भवन निरीक्षक गोविंद सिंह व पटवारी मानवेन्द्र सिंह समेत न्यास टीम मौजूद थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Dec 2025 12:37 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / भीलवाड़ा यूआईटी ने अतिक्रमण से ​घिरे 66 कियोस्कों को मिट्टी में मिलाया

बड़ी खबरें

View All

समाचार

हाउसिंग बोर्ड के हितग्राहियों के लिए बड़ा ऐलान.. इस तरह ब्याज में मिलेगा 50 प्रतिशत की छूट

CG News
रायपुर

महिला SI की बेकाबू थार ने 4 को रौंदा, मची चीख-पुकार

MP News
सीहोर

सब स्टेशनों की सुरक्षा एवं कार्यप्रणाली में सहायक बना रात्रिकालीन औचक निरीक्षण

CG Sky Lighting: आकाशीय बिजली का कहर, घर जा रहे युवक की मौत
सिवनी

Big news: सरपंच के बाद अब वेयर हाउस मैनेजर 15 हजार की रिश्वत लेते गिरफ्तार, शुक्रवार का ही दिन चुना

सिवनी

नरसिंहपुर कलेक्टर ने देखी निर्माण कार्यो की हालत, गुणवत्ता कार्य करने निर्देश दिए

कलेक्टर रजनी सिंह ने निरीक्षण किया। निर्माण कार्यो को गुणवत्ता से समय-सीमा में पूर्ण करने निर्देश दिए। वहीं आंगनबाड़ी के निरीक्षण में मिली गड़बड़ी पर कार्यकर्ता की सेवाएं समाप्त करने नोटिस देने निर्देश दिए।
नरसिंहपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.