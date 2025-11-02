कैथोलिक समाज ने मनाया ऑल सोल्स डे, अपने परिजन को किया याद

इंदौर. विश्व कैथोलिक समाज ने अपने दिवंगत परिजन को याद करते हुए ऑल सोल्स डे मनाया। रविवार सुबह 6.30 बजे सभी कैथोलिक चर्च में सभी अपने मृत परिजनों की आत्मशांति के लिए पवित्र मिस्सा अर्पित करने पहुंचे। समाजजन ने परिजन की कब्रों को फूलों से सजाकर मोमबत्ती जलाई और प्रार्थना की। फादर अन्थोनी स्वामी एसवीडी ने बताया कि जूनी इंदौर कैथोलिक कब्रस्तान में दोपहर 3 बजे बिशप डॉ. थॉमस मैथ्यू और कंचनबाग कैथोलिक कब्रस्तान में शाम 5 बजे फादर सुमित ताहेर की अगुवाई में मिस्सा अर्पण और पवित्र जल का छिड़काव सभी कब्रों पर किया गया। बिशप थॉमस मैथ्यू ने कहा, मनुष्य का शरीर नश्वर है किंतु आत्मा अमर है। मनुष्य जीवन विश्वास की तीर्थयात्रा है। हमारा विश्वास है कि अंतिम न्याय के दिन पुनरुथान निश्चित है। यात्रा के बाद हमें प्रभु से मिलने जाना है जहां हमारे स्वजन पहले ही जा चुके हैं।