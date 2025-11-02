Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

कैथोलिक समाज ने मनाया ऑल सोल्स डे, अपने परिजन को किया याद

इंदौर. विश्व कैथोलिक समाज ने अपने दिवंगत परिजन को याद करते हुए ऑल सोल्स डे मनाया। रविवार सुबह 6.30 बजे सभी कैथोलिक चर्च में सभी अपने मृत परिजनों की आत्मशांति के लिए पवित्र मिस्सा अर्पित करने पहुंचे। समाजजन ने परिजन की कब्रों को फूलों से सजाकर मोमबत्ती जलाई और प्रार्थना की। फादर अन्थोनी स्वामी एसवीडी [&hellip;]

Google source verification

इंदौर

image

Sikander Pareek

Nov 02, 2025

इंदौर. विश्व कैथोलिक समाज ने अपने दिवंगत परिजन को याद करते हुए ऑल सोल्स डे मनाया। रविवार सुबह 6.30 बजे सभी कैथोलिक चर्च में सभी अपने मृत परिजनों की आत्मशांति के लिए पवित्र मिस्सा अर्पित करने पहुंचे। समाजजन ने परिजन की कब्रों को फूलों से सजाकर मोमबत्ती जलाई और प्रार्थना की। फादर अन्थोनी स्वामी एसवीडी ने बताया कि जूनी इंदौर कैथोलिक कब्रस्तान में दोपहर 3 बजे बिशप डॉ. थॉमस मैथ्यू और कंचनबाग कैथोलिक कब्रस्तान में शाम 5 बजे फादर सुमित ताहेर की अगुवाई में मिस्सा अर्पण और पवित्र जल का छिड़काव सभी कब्रों पर किया गया। बिशप थॉमस मैथ्यू ने कहा, मनुष्य का शरीर नश्वर है किंतु आत्मा अमर है। मनुष्य जीवन विश्वास की तीर्थयात्रा है। हमारा विश्वास है कि अंतिम न्याय के दिन पुनरुथान निश्चित है। यात्रा के बाद हमें प्रभु से मिलने जाना है जहां हमारे स्वजन पहले ही जा चुके हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

इंदौर शहर के फेमस प्लेस

इंदौर के फेमस मंदिर

इंदौर व्हाइट चर्च

कृष्णपुरा छतरी

कमला नेहरू पार्क, इंदौर

टाउन हॉल इंदौर

Published on:

02 Nov 2025 08:29 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / कैथोलिक समाज ने मनाया ऑल सोल्स डे, अपने परिजन को किया याद

बड़ी खबरें

View All

समाचार

फलोदी हादसे में 18 लोगों की मौत: सीएम भजनलाल ने जयपुर से देवेंद्र जोशी को किया रवाना, पटना से अशोक गहलोत ने जताया दुख

Phalodi accident
जयपुर

तीनों सेनाओं का अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास जारी: रेगिस्तान की धरा पर भारतीय सेना के पराक्रम की गूंज

जैसलमेर

ढाबे पर बर्थडे पार्टी कर रहे युवक को मारी गोली, मचा हड़कंप

satna news
सतना

एमपी के दो जिलों का नक्शा बदला, 611 वर्ग किमी के अभयारण्य में 52 टापू शामिल

611 square km map of two districts of MP changed from Omkareshwar Sanctuary
भोपाल

निजी बसों की हड़ताल जारी, सैलानियों व स्थानीय बाशिंदों की बढ़ी मुश्किलें

जैसलमेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.