राम के जन्म पर गूंजे जैकारे, ताड़का वध पर बजी तालियां

बाड़मेर। श्री रामलीला समिति बाड़मेर की ओर से हाई स्कूल मैदान में आयोजित रामलीला के दूसरे दिन मंगलवार को राजा दशरथ का दरबार, गुरु वशिष्ठ का आश्रम का दृश्य, रामजन्म, ताड़का वध, महलों का दृश्य का मंचन हुआ।

समिति अध्यक्ष प्रदीप जोशी ने बताया कि राजा दशरथ के अभिनय में कमल शर्मा राही, राम के अभिनय में जय जोशी, लक्ष्मण के अभिनय में कातिज़्क केला, गुरु वशिष्ठ अभिषेक दवे, विश्वामित्र जितेंद्र फुलवरिया, सिंघ ऋषि अश्विनी सेतिया , कैकई कुलदीप प्रजापत, सुमंत संजय आचार्य, अहिल्या महेश परमार, अग्निदेव नैतिक प्रजापत, बाहु- सबाहु, ओम प्रकाश, कुणाल, बालराम के अभिनव में प्रियांशी डाबी, बाल भरत प्रभात डाबी, लक्ष्य राज छाप छोड़ी। वहीं राजा के अभिनय में विक्रम सहित, महेंद्र सोलंकी, पर्दे के पीछे नाथू सिंह, महेंद्र सोलंकी, ओम प्रकाश डाबी, जितेंद्र गोयल रहे। मीडिया प्रवक्ता रमेश कड़ेला बताया कि प्रभु की लीला बड़े रंग मंच के साथ दिखाई जा रही है। प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से रामलीला शुरू की जाती है। कार्यकताओं में राहुल आचार्य, स्वरूप सिंह परिहार, कुलदीप कड़ेला, भवानी सिंह मौजूद रहे। आरती का लाभ दमाराम कड़वासरा निवासी हाथी तला ने लिया।