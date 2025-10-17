Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

दुर्गापुर गैंगरेप में आया नया ट्विस्ट, पीड़िता को लेकर पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा

ओडिशा की रहने वाली छात्रा और उसका दोस्त पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर स्थित एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं।

भारत

image

Darsh Sharma

Oct 17, 2025

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांचकर्ताओं ने दावा किया कि पीड़िता गिरफ्तार किए गए छह आरोपियों में से एक के साथ ‘प्रेम संबंध’ में थी और 10 अक्टूबर को जब उसका यौन उत्पीड़न हुआ तो वो उसी के साथ कॉलेज परिसर से बाहर गई थी। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी। इस खुलासे ने मामले की प्रकृति को जटिल बना दिया है। पुलिस ने व्हाट्सएप चैट सहित पर्याप्त सबूत जुटाने का दावा किया है, जो पीड़िता और आरोपी क्लासमेट के बीच रिश्ते की पुष्टि करते हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिस आरोपी को सबसे आखिर में गिरफ्तार किया गया, वो पीड़िता का सहपाठी है और घटना वाली रात वे एक तयशुदा प्लान के तहत बाहर गए थे। पुलिस ने कहा कि पीड़िता गिरफ्तार किए गए अपने दोस्त के साथ रिश्ते में थी, हमने इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत जुटाए हैं। व्हाट्सएप पर उनकी बातचीत भी इसकी पुष्टि करती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

17 Oct 2025 02:15 pm

Published on:

17 Oct 2025 02:14 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / दुर्गापुर गैंगरेप में आया नया ट्विस्ट, पीड़िता को लेकर पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा

बड़ी खबरें

View All

समाचार

‘सोयाबीन की बात करने आए थे और बोरा गेहूं का ले आए…’ पटवारी के प्रदर्शन पर शिवराज का पलटवार

भोपाल

पथरीले और असमतल मैदान में प्रैक्टिस कर प्रदेश में प्राप्त किया दूसरा स्थान

डिंडोरी

बड़ी कार्रवाई: MP में भ्रष्ट सरपंच-सचिवों के खिलाफ वारंट जारी, जेल भेजने के आदेश

action on corruption ex sarpanch secretary rewa panchayat ceo mp news
रीवा

उदयपुर में कई दिन से सड़क किनारे खड़ी थी कार, बोनट खोला तो निकला हैरान कर देने वाला जीव

Udaipur News
उदयपुर

महिला विश्व कप: 19 को इंग्लैंड से मैच, ‘ससुराल’ में स्मृति मंधाना लगाएंगी चौके-छक्के

ICC Women World Cup
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.