दुर्गापुर गैंगरेप में आया नया ट्विस्ट, पीड़िता को लेकर पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा

पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मेडिकल छात्रा के साथ हुए गैंगरेप मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांचकर्ताओं ने दावा किया कि पीड़िता गिरफ्तार किए गए छह आरोपियों में से एक के साथ ‘प्रेम संबंध’ में थी और 10 अक्टूबर को जब उसका यौन उत्पीड़न हुआ तो वो उसी के साथ कॉलेज परिसर से बाहर गई थी। पुलिस ने इस बात की जानकारी दी। इस खुलासे ने मामले की प्रकृति को जटिल बना दिया है। पुलिस ने व्हाट्सएप चैट सहित पर्याप्त सबूत जुटाने का दावा किया है, जो पीड़िता और आरोपी क्लासमेट के बीच रिश्ते की पुष्टि करते हैं। पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिस आरोपी को सबसे आखिर में गिरफ्तार किया गया, वो पीड़िता का सहपाठी है और घटना वाली रात वे एक तयशुदा प्लान के तहत बाहर गए थे। पुलिस ने कहा कि पीड़िता गिरफ्तार किए गए अपने दोस्त के साथ रिश्ते में थी, हमने इसे साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत जुटाए हैं। व्हाट्सएप पर उनकी बातचीत भी इसकी पुष्टि करती है।