स्कूलों में 'एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस' से पढ़ाई हुई स्मार्ट और रोचक

इंदौर। आज के समय में शिक्षा महज़ किताबें पढ़ने तक सीमित नहीं रही। शिक्षक और छात्र दोनों चाहते हैं कि पढ़ाई रोचक, व्यक्तिगत और स्मार्ट हो। इसे ध्यान में रखते हुए, एक्स्ट्रामार्क्स ने जोधपुर के स्कूलों में अपना नया एआई प्लेटफॉर्म &#8216;एक्स्ट्राइंटेलिजेंस&#8217;लॉन्च किया। यह तकनीक शिक्षकों को आसान और तेजी से लेसन प्लान बनाने में [&hellip;]

इंदौर

image

Sikander Pareek

Oct 02, 2025

इंदौर। आज के समय में शिक्षा महज़ किताबें पढ़ने तक सीमित नहीं रही। शिक्षक और छात्र दोनों चाहते हैं कि पढ़ाई रोचक, व्यक्तिगत और स्मार्ट हो। इसे ध्यान में रखते हुए, एक्स्ट्रामार्क्स ने जोधपुर के स्कूलों में अपना नया एआई प्लेटफॉर्म ‘एक्स्ट्राइंटेलिजेंस’लॉन्च किया। यह तकनीक शिक्षकों को आसान और तेजी से लेसन प्लान बनाने में मदद करती है, छात्र अपनी गति और भाषा में सीख सकते हैं और क्लासरूम अनुभव पूरी तरह इंटरैक्टिव बन जाता है।

इस नई सुविधा से शिक्षक मिनटों में लेसन और क्लास एक्टिविटी तैयार कर सकते हैं, परीक्षाओं के लिए स्मार्ट असेसमेंट कर सकते हैं और छात्रों की प्रगति आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। छात्र अपनी पसंद की भाषा में पढ़ाई कर सकते हैं, घर पर सवाल हल करने में मदद पा सकते हैं और लाइव क्लास में एंगेजमेंट और अटेंडेंस ऑटो ट्रैक के जरिए पूरी तरह जुड़े रह सकते हैं। इससे पढ़ाई रोचक, व्यक्तिगत और असरदार बनती है।

लॉन्च कार्यक्रम में गायत्री राजे मुख्य अतिथि रहीं। एक्स्ट्रामार्क्स की चारनीता कौर ने ‘इंटेलिजेंस फॉर इवॉल्विंगक्लासरूम्स’ पर अपने विचार साझा किए। एक उच्च स्तरीय पैनल चर्चा का भी आयोजन किया गया।

एक्स्ट्रामार्क्स एजुकेशन के प्रेसिडेंट-सेल्स, मानव मेहता ने कहा, “एक्स्ट्रा इंटेलिजेंस के साथ हम सिर्फ एक और एआई टूल नहीं ला रहे हैं, बल्कि क्लासरूम के अनुभव को एक नए रूप में पेश कर रहे हैं। यह इनोवेशन, एआई की ताकत सीधे शिक्षकों और छात्रों तक पहुँचाता है, जिससे पढ़ाई व्यक्तिगत, रोचक और सुरक्षित बनती है। हमें खुशी है कि हम इसे जोधपुर के शिक्षकों और छात्रों तक पहुँचा रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि यह क्लासरूम अनुभव को बदलने में मदद करेगा।

Published on:

02 Oct 2025 06:05 pm

