समाचार

गुरुजी सरकारी स्कूलों में करेंगे नवाचार

पूर्वांचल जन चेतना समिति व जिला यूनेस्को एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आजाद नगर में ​शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित हुआ। सम्मानित ​शिक्षकों ने राजकीय स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने और विद्या​र्थियों को उत्सा​हित किए जाने की बात कही।

भीलवाड़ा

Narendra Kumar Verma

Sep 08, 2025

भीलवाड़ा। पूर्वांचल जन चेतना समिति व जिला यूनेस्को एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आजाद नगर में ​शिक्षक सम्मान समारोह आयोजित हुआ। इसमें में विभिन्न क्षेत्रों के 71 शिक्षक और शिक्षिकाओं को सम्मानित किया गया। समारोह की अध्यक्षता पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी एवं कवि प्रहलाद पारीक ने की। वहीं मुख्य अतिथि के तौर पर जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) रामेश्वर बाल्दी थे। सम्मानित ​शिक्षकों ने राजकीय स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा देने और विद्या​र्थियों को उत्सा​हित किए जाने की बात कही। 

समारोह में अति विशिष्ट अतिथि के तौर पर स्टेट फेडरेशन ऑफ यूनेस्को एसोसिएशन इन राजस्थान के प्रदेश संयोजक गोपाल लाल माली, जिला यूनेस्को एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ललित अग्रवाल, पूर्व नगर परिषद चेयरमैन मंजू पोखरना, आजाद शर्मा, जवाहर फाउंडेशन के प्रभारी रजनीश वर्मा, मनी एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष विभोर त्रिवेदी मंच पर मौजूद थे। 

सम्मान समारोह में बापूनगर राजकीय बालिका स्कूल की ​शि​क्षिका लक्ष्मी शर्मा व सुधा जाट समेत विभिन्न क्षेत्रों के 71 शिक्षक और शिक्षिकाओं को संस्थान की ओर से प्रशस्ति पत्र और मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। 

स्टेट फेडरेशन ऑफ यूनेस्को एसोसिएशन इन राजस्थान के प्रदेश संयोजक गोपाल लाल माली ने सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षक ही हमारे जीवन के सबसे अहम गुरु होते हैं, जो हमें भविष्य में सही रास्ता दिखाने, मार्गदर्शन करने व जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। शिक्षक हमारे लिए किसी भगवान से काम नहीं होते हैं। शिक्षक की हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। 

पूर्वांचल जन चेतना समिति के संस्थापक अध्यक्ष रजनीश वर्मा ने संस्था के बारे में जवाहर फाउंडेशन द्वारा सामाजिक सरोकार के तहत किया जा रहे हैं कार्यों के बारे में भी बताया साथ ही कहा कि पूर्वांचल जन चेतना समिति यूनेस्को के साथ मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में नया आयाम स्थापित करेगी। समारोह में मणी  एजुकेशन सोसायटी की सचिव अनुराधा झा के नेतृत्व में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया गया। जिसमें कई बालिकाओं ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों ने उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया।

इस अवसर पर जिला यूनेस्को एसोसिएशन के कार्यकारी अध्यक्ष दिनेश जैन, सचिव जगदीशचंद्र मुंदड़ा, कोषाध्यक्ष विशाल विजयवर्गीय, संगठन मंत्री कमलेश जादू, मणी एजुकेशन सोसाइटी के ऋषि राज, मीडिया प्रभारी बृजेश शर्मा, वैभव जोशी, पूर्वांचल जन चेतना समिति के सदस्य कामेश्वर झा, आकाश झा, फुल झा, शिल्पी, चिराग टेलर, सहित सैकड़ो शिक्षक और शिक्षिकाये व संस्थाओं के सभी पदाधिकारी सदस्य भी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन यूनेस्को की प्रवक्ता मधु लोढ़ा ने किया।

08 Sept 2025 12:44 pm

Hindi News / News Bulletin / गुरुजी सरकारी स्कूलों में करेंगे नवाचार

