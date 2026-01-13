एमपी बोर्ड ने 10वीं-12वीं का एग्जाम टाइम टेबल बदला, हिंदी समेत कई विजय की तारीख बदली, देखें नई सूची

MP Board :मध्य प्रदेश में दसवीं और बारहवीं कक्षा में एग्जाम की तैयारी कर रहें लाखों छात्रों के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने सत्र 2026 की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं के टाइम टेबल में बदलाव किया है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, हिंदी समेत कई विषयों की परीक्षा तिथियां बदल दी गई हैं। छात्र अब नई तारीखों के हिसाब से परीक्षा की के पेटर्न को अपडेट कर लें।