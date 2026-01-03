टेक्सटाइल सिटी में हाथों की कलाबाजी और सतरंगी लहरिया से सज उठे साफे

भीलवाड़ा। टेक्सटाइल सिटी में शुक्रवार को मेवाड़ी शौर्य और परंपरा का वैभव जीवंत हो उठा, जिसे देखकर हर मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया। अवसर था राजस्थान पत्रिका भीलवाड़ा संस्करण के 27वें स्थापना दिवस के तहत शुक्रवार को आयोजित ‘पत्रिकाफेस्ट’ में साफा बांधों प्रतियोगिता का। यहां आजाद नगर में महाराणा कुंभा ट्रस्ट छात्रावास परिसर.मेवाड़ की आन, बान और शान का प्रतीक साफे सतरंगी से खिल उठे। युवाओं ने प्रतियोगिता में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान रस्सा-कस्सी के खेल ने आयोजन में जोश भरा।

गौरवशाली परंपरा हो उठी जीवंत

राजपूत समाज के युवाओं ने अपनी गौरवशाली परंपरा को प्रतियोगिता के दौरान जीवंत कर दिया। कुंभा ट्रस्ट के सहयोग से आयोजित प्रतियोगिता में तीन श्रेणियों में हुई। सतरंगी छटा बिखेरते मोठड़ा, पचरंगी, लहरिया और चुंदड़ी के साफ़ों ने आयोजन में चार चांद लगाए। श्रेष्ठता की जंग में युवाओं ने न केवल समय की सीमा को मात दी, बल्कि फिनिशिंग और खूबसूरती का ऐसा नमूना पेश किया कि निर्णायकों के लिए भी विजेता चुनना चुनौती बन गया। संचालन सुरेन्द्र सिंह मोटरास ने किया। इस दौरान समारोह में रिटायर्ड पुलिस अधिकारी शिवप्रकाश महादेवा ने माउथ आर्गन के जरिए देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति देकर सभी का मन जीत लिया। मनोहर कुमावत की महाराणा प्रताप के शौर्य पर आधारित कविता ने भी जोश भरा।

महाराणा कुंभा को पुष्प अर्पित

प्रतियोगिता शुरू होने से पहले महाराणा कुंभा ट्रस्ट के अध्यक्ष हेमेन्द्रसिंह डाबला, संरक्षक लक्ष्मणसिंह बडलियास, मेघसिंह बरडोद, भरतसिंह दौलतगढ़ व सहसचिव सुरेन्द्र सिंह मोटरासएव राजस्थान पत्रिका भीलवाड़ा संस्करण के संपादकीय प्रभारी अनिल सिंह चौहान व अन्य ने महाराणा कुंभा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। निर्णायक मनोहरसिंह हाड़ा, नारायणसिंह मोटरास, भगवतसिंह खारड़ा, कुलदीपसिंह जामोली व गोविंद सिंह थे।

श्रेणी व विजेता

खड़ा साफा

प्रथम:देशराज सिंह बबराना

द्वितीय: सुरजीत सिंह चांपानेरी

तृतीय: जयराज सिंह हाडा

गोल साफा

प्रथम: लक्ष्मण सिंह सामराऊ

द्वितीय:चन्द्रपाल सिंह आमदला

तृतीय:भैरू सिंह टोकरा

फास्ट साफा

प्रथम: सुरेन्द्र सिंह जोगरास

द्वितीय:कृणाल राव

तृतीय: मानवेन्द्र सिंह सालमपुरा

आजीवन सदस्यों की प्रतियोगिता

प्रथम: कान सिंह खारड़ा

द्वितीय: दिग्विजय सिंह लुहारिया

तृतीय: बिजेन्द्र सिंह खामोर

रस्साकसी के विजेता

प्रथम: कुंभा छात्रावास टीम

द्वितीय: साफा बांधों प्रतियोगी

इनका मिला सानिध्य

पूर्व अध्यक्ष मणिराजसिंह लुहारिया, अभिभाषक संस्था के अध्यक्ष उम्मेद सिंह राठौड़, कोषाध्यक्ष शैलेंद्र सिंह, चतरसिंह मोटरास, भूपेन्द्रसिंह बीलिया, योगेंद्रसिंह रूपाहेली, जयराजसिंह बल्दरखा, तेजप्रतापसिंह, लादूसिंह बबराणा, विजेन्द्रसिंह खामोर, महेन्द्रसिंह बेरां, शैलेन्द्रसिंह मोहब्बतपुरा आदि मौजूद थे।