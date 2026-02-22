22 फ़रवरी 2026,

रविवार

समाचार

खुशरंग हिना… हथेलियों पर महका कला का कौशल, निखर कर दमका मेहंदी का रंग

हिण्डौनसिटी. राजकीय महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में शनिवार को मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें छात्राओं के साथ महिला सहायक आचार्यों ने भी सहभागिता देकर हथेलियों को कला कौशल दिखा हीना के रंग को दमकाया। एक से बढकऱ एक बेहतर डिजायन में मेहंदी मांढनों को देख निर्णायक मंडल को भी श्रेष्ठ के चयन [&hellip;]

करौली

image

Anil dattatrey

Feb 22, 2026

हिण्डौनसिटी. राजकीय महाविद्यालय में महिला प्रकोष्ठ के तत्वावधान में शनिवार को मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। इसमें छात्राओं के साथ महिला सहायक आचार्यों ने भी सहभागिता देकर हथेलियों को कला कौशल दिखा हीना के रंग को दमकाया। एक से बढकऱ एक बेहतर डिजायन में मेहंदी मांढनों को देख निर्णायक मंडल को भी श्रेष्ठ के चयन में मशक्कत करनी पड़ी। कार्यक्रम के दौरान महिला सशक्तिकरण विषय पर विशेष व्याख्यान भी आयोजित हुआ।
प्राचार्य डॉ. पप्पू राम कोली की अध्यक्षता में हुई मेहंदी प्रतियोगिता में छात्राओं ने पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों की मेहंदी मांढने से हथेलियों से लेकर कलाइयों तक सजाया। प्रतियोगिता का मूल्यांकन डिजाइन की मौलिकता, स्वच्छता और कलात्मकता के आधार पर किया गया। छात्राओं ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन कर सभी को प्रभावित किया। मेहंदी प्रतियोगिता में गरिमा मीना प्रथम, सोनम द्वितीय और कोमल जाट तृतीय स्थान पर रही।
इसके बाद महिला सशक्तिकरण पर विशेष व्याख्यान आयोजित हुआ। महिला प्रकोष्ठ प्रभारी यशस्वी मीना ने महिलाओं की वित्तीय स्थिति, आत्मनिर्भरता, बैंकिंग जागरूकता और स्वरोजगार के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने महिलाओं के कानूनी अधिकारों जैसे घरेलू हिंसा से संरक्षण, कार्यस्थल पर सुरक्षा और समान अवसर की जानकारी दी। सहायक आचार्य उपमा मीना ने महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। सहायक आचार्य राजकुमारी ने दहेज निषेध कानून और कन्या भ्रूण हत्या जैसे गंभीर मुद्दों पर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लड़कियां वर्तमान में हर क्षेत्र में लडक़ों से एक कदम आगे हैं। महिला प्रकोष्ठ की सदस्य शालिनी गुप्ता ने छात्राओं को आत्मविश्वास के साथ आगे बढऩे के लिए प्रेरित किया।

22 Feb 2026 11:36 pm

