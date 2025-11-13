Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

घोड़ी ट्रेनर ने किया था नाबालिग से बलात्कार, अब भुगतेगा बीस साल की सजा

भीलवाड़ा विशिष्ट न्यायालय ( पोक्सो प्रथम) ने अपहरण व बलात्कार के एक साल पुराने मामले में अभियुक्त को दोषी मानते हुए बीस साल की सजा सुनाई। इसी प्रकार आरोपी को 59 हजार रुपए जुर्माना राशि से दंडित किया।

Google source verification

भीलवाड़ा

image

Narendra Kumar Verma

image

bhilwara court news

Nov 13, 2025

भीलवाड़ा। भीलवाड़ा विशिष्ट न्यायालय ( पोक्सो प्रथम) ने अपहरण व बलात्कार के एक साल पुराने मामले में अभियुक्त को दोषी मानते हुए बीस साल की सजा सुनाई। इसी प्रकार आरोपी को 59 हजार रुपए जुर्माना राशि से दंडित किया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार जिले के एक पुलिस थाने में एक व्यक्ति ने 31जुलाई 2024 को रिपोर्ट दी। इसमें बताया कि घर पर घोड़ी को ट्रेंड करने के लिए नारायण दमामी नामक व्यक्ति आता था। वह परिवार से परिचित भी था।

परिवादी का आरोप है कि आरोपी परिवादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसला कर ले गया। घटना को लेकर पुलिस को रिपोर्ट दी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान पीडि़ता को दस्तायाब कर आरोपी दमामी को गिरफ्तार किया। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नाबालिग को एक गांव में ले गया, यहां बंधक बना कर उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने प्रकरण का अनुसंधान कर आरोपी के खिलाफ विशिष्ट न्यायालय (पोक्सो मामलात प्रथम) में चालान पेश किया।

न्यायालय में ट्रायल के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने आरोपी के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए 29 गवाह व 14 दस्तावेज पेश किए। विशिष्ट न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने अभियुक्त नारायण दमामी को अपहरण व बलात्कार का दोषी मानते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 59 हजार रुपए जुर्माना राशि से दंडित किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

13 Nov 2025 12:17 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / घोड़ी ट्रेनर ने किया था नाबालिग से बलात्कार, अब भुगतेगा बीस साल की सजा

बड़ी खबरें

View All

समाचार

एआइ होगा साथ तो जानवरों से भी हो सकती है बात

ओपिनियन

देवरिया में भीषण सड़क हादसे में दो युवकों की मौत, परिजनों में मचा कोहराम

Up news, deoria news
देवरिया

तकनीक व विचारधारा का गठजोड़ जिहादी नेटवर्क का नया चेहरा

ओपिनियन

जैविक खेती से कमा रहे मुनाफा,बने प्रेरणास्रोत

श्री गंगानगर

सुधार से विश्वास तक: चारों श्रेणियों में ‘टॉप अचीवर’ बना छत्तीसगढ़, दिखाया विकास का नया मॉडल

सुधार से विश्वास तक: चारों श्रेणियों में ‘टॉप अचीवर’ बना छत्तीसगढ़, दिखाया विकास का नया मॉडल
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.