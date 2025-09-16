Gorakhpur पिपराइच में छात्र की हत्या के बाद भारी बवाल, अब तगड़ा एक्शन!

गोरखपुर में सोमवार की रात पिपराइच क्षेत्र(Piparich Violence) में पशु तस्करों ने एक छात्र दीपक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना आधी रात की है, पशु तस्कर तीन गाड़ियों से पशुओं को उठाने पहुंचे थे तभी ग्रामीणों ने शोर मचाया, छात्र भी शोर मचाते हुए पीछे-पीछे दौड़ने लगा।इसके बाद तस्करों ने उसे खींचकर गाड़ी में खींचकर जबरदस्ती बैठा लिया। काफी देर तक उसे लेकर घूमते रहे और बाद में उसके मुंह में गोली मारकर हत्या कर दिए। हत्या करने के बाद शव को उसके गांव से कुछ दूर स्थित सरैया गांव के पास फेंक दिए।