Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

समाचार

Gorakhpur पिपराइच में छात्र की हत्या के बाद भारी बवाल, अब तगड़ा एक्शन!

Gorakhpur पिपराइच में छात्र की हत्या के बाद भारी बवाल, अब तगड़ा एक्शन!

गोरखपुर

Poonam Sharma

Sep 16, 2025

गोरखपुर में सोमवार की रात पिपराइच क्षेत्र(Piparich Violence) में पशु तस्करों ने एक छात्र दीपक गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना आधी रात की है, पशु तस्कर तीन गाड़ियों से पशुओं को उठाने पहुंचे थे तभी ग्रामीणों ने शोर मचाया, छात्र भी शोर मचाते हुए पीछे-पीछे दौड़ने लगा।इसके बाद तस्करों ने उसे खींचकर गाड़ी में खींचकर जबरदस्ती बैठा लिया। काफी देर तक उसे लेकर घूमते रहे और बाद में उसके मुंह में गोली मारकर हत्या कर दिए। हत्या करने के बाद शव को उसके गांव से कुछ दूर स्थित सरैया गांव के पास फेंक दिए।

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Sept 2025 02:36 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / Gorakhpur पिपराइच में छात्र की हत्या के बाद भारी बवाल, अब तगड़ा एक्शन!

बड़ी खबरें

View All

समाचार

यूपी BJP में भी मिला मनोहर लाल धाकड़ जैसा नेता, लड़की के साथ आपत्तिजनक संबंध का फोटो वायरल…बोला, बदनाम किया जा रहा

Up news, sidharthnagar
सिद्धार्थनगर

मित्र की कार ही बनी मित्र की मौत की वजह

कार बाइक की भिडंत में बाइक सवार मेडिकल संचालक की मौत
बालाघाट

अगले 24 घंटे तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश, मौसम का डबल अटैक

MP Weather heavy rain stormy wind thunder alert for 24 hours in mp
इंदौर

मम्मी-पापा की हो रही थी लड़ाई, आग बबूला हुए बेटे ने फावड़े से हमला कर पिता को मार डाला

Son Murder His Father
सीधी

राजस्थान के एक लाख शिक्षकों की नौकरी पर संकट, शिक्षकों ने की ये मांग

teacher protest
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.