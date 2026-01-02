महाआरती में प्रथम पूज्य गणेश जी और बालाजी से मांगी खुशहाली

भीलवाड़ा। गणपति आज पधारो, रिदि्ध-सिदि्ध साथ लाओ, श्रीराम जी की धुन में….छम-छम नाचे देखो वीर हनुमाना…. मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे…..जैसे भजनों ने माहौल को भक्ति रस में डुबो दिया। मौका था राजस्थान पत्रिका भीलवाड़ा संस्करण के 27 वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर पत्रिका फेस्ट के आगाज का।
शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़ीमातृशक्ति ने प्रथम पूज्य भगवान गणेश और बालाजी की सामूहिक आरती कर खुशहाली की कामना की। शहर के गांधीनगर गणेश मंदिर और मुख्य डाकघर के सामने संकट मोचन हनुमान मंदिर में आयोजित महाआरती में श्रद्धा उमड़ी। संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी और गणेश मंदिर के पुजारी राकेश व्यास के सान्निध्य में मंत्रोच्चार के साथ महाआरती हुई।
बही भक्ति की बयार, ढोल पर नृत्य ने बांधा समां
मुख्य डाकघर के सामने संकट मोचन हनुमान मंदिर के बाहर महाआरती से पूर्व भक्ति रस की बयार बही। गायिका सुमन सोनी ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर समां बांधा। इस दौरान मातृशक्ति ने ढोल की थाप और भजनों पर नृत्य की प्रस्तुति दी। महाआरती से पूर्व भीलवाड़ा संस्करण के सम्पादकीय प्रभारी अनिल सिंह चौहाने ने महंत बाबूगिरी को पगड़ी पहना व शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया। इसके बाद महाआरती हुई।
भगवान को मोदक का भोग लगाया। संचालन हंसा व्यास ने किया। संकट मोचन हनुमान मंदिर में कार्यक्रम में पूर्व सभापति मधु जाजू, मंजू पोखरना, किरण बाफना, सुमन सोनी, पार्षद मोहिनी माली, रीना डाड, अनिता पहाडि़या, खुशबू गोस्वामी, मंजू खटवड़, अनुराधा झा,, रीना गुप्ता, आशा रामावत, साधना भंडारी, वंदना पालीवाल, अंकिता गहलोत, विजया मेहता, अंजू जैन, इंदु बंब, शीतल जैन, पूजा जैन, हंसा नागौरी, अर्पिता जैन, भारती उपाध्याय, रीमा श्रीश्रीमाल, नीता जैन, गणेश मंदिर में आयोजित कार्यक्रम मंदिर ट्रस्टी श्याम सुंदर घीया सहित राधेश्याम, राजू, मुकुन, अनिल बंग, विजय बदलानी, शिखा, सविता, पुष्पा और तरुणा घीया, शकुंतला देवपुरा, सुशीला अग्रवाल, जुगल किशोर भराटिया, कलावती जैथलिया, स्नेहलता चांडक और आजाद माहेश्वरी मौजूद रहे।
बड़ी खबरेंView All
समाचार