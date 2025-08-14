केश शिल्पी बोर्ड चेयरमैन को दी अंतिम विदाई

इंदौर. मध्य प्रदेश केश शिल्पी बोर्ड के चेयरमैन नंदकुमार वर्मा ( कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त ) का हृदय गति रूकने से आकस्मिक निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार आज दोपहर गृहनगर पीथमपुर मुक्तिधाम में किया गया। इस दौरान धार जिला मुख्यालय से आए पुलिस बल ने गॉर्ड ऑफ ऑनर दिया। वे भारतीय सेन समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे। उनकी अंतिम यात्रा उनके निवास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पीथमपुर से मुक्तिधाम के लिए निकली। इस यात्रा में भाजपा-कांग्रेस के जनप्रतिनिधि और कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। भाजपा नेताओं ने बताया कि, 90 के दशक में वर्मा भारतीय जनता पार्टी के शहर में प्रमुख चेहरे थे। उन्होंने मजदूरों के हितों के लिए कई आंदोलन किए। वर्मा मजदूरों के हितों के लिए निरंतर संघर्ष करते रहे।

कई पदों का दायित्व संभाला

नंदकुमार वर्मा भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष के साथ ही जनपद सदस्य भी रहे और भारतीय जनता पार्टी के पीथमपुर नगर महामंत्री का दायित्व भी संभाला। राजनीतिक समझ और चुनाव रणनीति बनाने में उनका कोई सानी नहीं था। वर्मा के निधन से शहर में शोक की लहर है। एक जुझारू नेता के रूप में उनकी पहचान थी। उनके जाने से क्षेत्र की राजनीति में एक युग का अंत हुआ। मुख्यमंत्री सहित कई वरिष्ठ भाजपा नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है।