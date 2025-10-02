सुने आखिर क्या बोले भारतीय क्रिकेट टीम की जीत पर सिंधिया

ग्वालियर. एशिया कप जीतने के बाद ट्रॉफी नहीं लेने पर केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, उनको जो करना था उन्होंने किया, हमको जो करना था हमने किया। स्पोट्र्स के मैदान पर भारत चैंपियन है, चैंपियन रहेगा। वे बुधवार को ग्वालियर प्रवास के दौरान ग्वालियर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे।

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जन्म शताब्दी कल विजयादशमी पर है, इस दिन ही इसकी स्थापना हुई थी। जनसंघ एक ऐसा संगठन है जिसके सदस्यों ने सदैव भारत माता की सेवा की है और तत्पर होकर संपूर्ण जीवन भारत माता के चरणों में न्यौछावर किया है। संघ के अनके अंग अलग-अलग क्षेत्रों में सामाजिक व विकास कार्य कर सभी को एक साथ जोडकऱ भारत की प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी कर रहे हैं। इस उद्देश्य को लेकर समाजसेवी ऐतिहासिक संस्था ने 100 वर्ष पूरे किए हैं।