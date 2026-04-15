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कलेक्टर कार्यालय में बड़ा फर्जीवाड़ा, बाबुओं ने जारी किए फर्जी आदेश
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कलेक्टर कार्यालय में बड़ा फर्जीवाड़ा, बाबुओं ने जारी किए फर्जी आदेश

सभी आरोपियों को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची

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देवास

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Sachin Trivedi

Apr 15, 2026

देवास. शहर में चर्चित फर्जी आदेश कांड में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। नजूल और एडीएम ऑफिस से जुड़े कर्मचारियों समेत 4 आरोपियों पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। आज पुलिस टीम सभी आरोपियों को मेडिकल के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंची। जहां से उन्हें कोर्ट ले जाया गया। उल्लेखनीय है किबाबू और अन्य लोगों ने मिलकर फर्जी आदेश निकालकर फर्जीवाडा किया था। मामला उजागर होने के बाद प्रशासन में हडक़ंप मच गया। कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने जांच कराई तो पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। उनके निर्देश पर बीएनपी पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपियों में एडीएम कार्यालय का रीडर संजीव जाटव, नजूल शाखा का बाबू रमेश लोबानिया, विजयागंज मंडी तहसील कार्यालय का बाबू जितेंद्र भद्रे और खातेगांव क्षेत्र का दलाल महेंद्र कुशवाह शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है।

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Published on:

15 Apr 2026 04:34 pm

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