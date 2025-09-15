Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

समाचार

इंदौर में बड़ा सड़क हादसा, 2 की मौत, कई घायल

- बाइक को घसीट ले जा रहा था, आग लगने से ट्रक हो गया खाक - मौके पर ही जल गया बाइक सवार, लोगों ने खींचकर निकाला शव

इंदौर

Sikander Pareek

Sep 15, 2025

एयरपोर्ट रोड पर बेलगाम दौड़ा ट्रक… एक दर्जन से अधिक लोगों को कुचला

इंदौर. एयरपोर्ट रोड स्थित शिक्षक नगर में सोमवार शाम बड़ा हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रक ने 10-15 लोगों को कुचल दिया। हादसे में दो की मौत और कई घायल हो गए। हालांकि अपुष्ट खबरों के अनुसार मृतकों की संख्या ज्यादा हो सकती है। ट्रक के नीचे फंसी बाइक में आग लगने से ट्रक भी जल उठा। घटना के बाद भगदड़ सी मच गई। पुलिस को कंट्रोल करने में काफी समय लगा।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक चालक शायद नशे में था, इसलिए तेज रफ्तार से उसने दो पहिया वाहन चालकों को टक्कर मार दी। हादसे के दौरान ट्रक के नीचे एक बाइक फंस गई थी। ट्रक बाइक को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया, जिससे बाइक में आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक भी आग की चपेट में आ गया। उसमें फंसे बाइक सवार की जलने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के साथ ही घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और स्थिति पर नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रही है।

ई रिक्शा को ठोका, यात्री जख्मीप्रत्यक्षदर्शी रवि भदौरिया ने बताया कि शिक्षक नगर चौराहा पर बेलगाम ट्रक ने पहले बाइक चालक को टक्कर मारी। उसे दूर तक घसीट ले गया। उसके बाद ई रिक्शा को चपेट में लिया, जिसमें चालक की संभवत: मौत हो गई। वहीं ई रिक्शा चालक भी बुरी तरह घायल हुआ। उसके अंदर सवार कई लोग भी घायल हुए।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

इंदौर शहर के फेमस प्लेस

इंदौर के फेमस मंदिर

इंदौर व्हाइट चर्च

कृष्णपुरा छतरी

कमला नेहरू पार्क, इंदौर

टाउन हॉल इंदौर

Published on:

15 Sept 2025 11:20 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / इंदौर में बड़ा सड़क हादसा, 2 की मौत, कई घायल

बड़ी खबरें

View All

समाचार

तलब की गिरफ्त में युवा, चोरी और लूट की घटनाएं लगातार बढ़ी

जैसलमेर

शिक्षकों ने टीईटी अनिवार्यता पर जताया रोष, सौंपा प्रधानमंत्री को ज्ञापन

जैसलमेर

गुजरात में अब नागरिक केंद्रित कार्य, सुविधाओं के आधार पर होगी पुलिस थानों की रैंकिंग

Gujarat university police station
अहमदाबाद

गुजरात के इन 12 शिल्प, कृषि उत्पाद को जल्द मिलेगा जीआई टैग

EDII
अहमदाबाद

बिल्डर की हत्या के आरोप में पूर्व साथी बिल्डर गिरफ्तार

Ahmedabad
अहमदाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.