इंदौर में बड़ा सड़क हादसा, 2 की मौत, कई घायल

एयरपोर्ट रोड पर बेलगाम दौड़ा ट्रक… एक दर्जन से अधिक लोगों को कुचला

इंदौर. एयरपोर्ट रोड स्थित शिक्षक नगर में सोमवार शाम बड़ा हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार ट्रक ने 10-15 लोगों को कुचल दिया। हादसे में दो की मौत और कई घायल हो गए। हालांकि अपुष्ट खबरों के अनुसार मृतकों की संख्या ज्यादा हो सकती है। ट्रक के नीचे फंसी बाइक में आग लगने से ट्रक भी जल उठा। घटना के बाद भगदड़ सी मच गई। पुलिस को कंट्रोल करने में काफी समय लगा।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, ट्रक चालक शायद नशे में था, इसलिए तेज रफ्तार से उसने दो पहिया वाहन चालकों को टक्कर मार दी। हादसे के दौरान ट्रक के नीचे एक बाइक फंस गई थी। ट्रक बाइक को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया, जिससे बाइक में आग लग गई और देखते ही देखते ट्रक भी आग की चपेट में आ गया। उसमें फंसे बाइक सवार की जलने से मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने के साथ ही घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने इलाके को घेर लिया है और स्थिति पर नियंत्रण बनाने की कोशिश कर रही है।

ई रिक्शा को ठोका, यात्री जख्मीप्रत्यक्षदर्शी रवि भदौरिया ने बताया कि शिक्षक नगर चौराहा पर बेलगाम ट्रक ने पहले बाइक चालक को टक्कर मारी। उसे दूर तक घसीट ले गया। उसके बाद ई रिक्शा को चपेट में लिया, जिसमें चालक की संभवत: मौत हो गई। वहीं ई रिक्शा चालक भी बुरी तरह घायल हुआ। उसके अंदर सवार कई लोग भी घायल हुए।