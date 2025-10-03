Nagaur patrika…दशहरा रंग स्वच्छोत्सव संग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के रंग में रंगा स्टेडियम…VIDEO

नागौर. नगरपरिषद की ओर से इस बार दशहरा पर्व को विशेष रूप में मनाया गया। पहली बार राजकीय जिला खेल स्टेडियम दशहरा पर्व के रंग में रंगा नजऱ आया। स्वच्छोत्सव के तहत यहां न केवल वेस्ट टू आर्ट, चित्रकला, रंगोली और झांकियों की प्रदर्शनी लगी, बल्कि भक्ति पर आधारित नृत्य-नाटिका का मंचन कर आस्था और संस्कृति का संदेश दिया गया। स्टेडियम में नगरपरिषद की ओर से 20 विभिन्न प्रकार की स्टॉल लगाई गईं। इसमें शिक्षण संस्थानों व सामाजिक संगठनों ने सहभागिता की। स्वच्छता पर आधारित चित्रकला, रंगोली और वेस्ट टू आर्ट झांकियों ने सभी का ध्यान खींचा। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को आयुक्त गोविन्द सिंह भींचर ने प्रशस्ति पत्र व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस दौरान पौराणिक प्रसंगों पर आधारित नृत्य नाटिका के मंचन की भी लोगों ने सराहना की। महिषासुर मर्दनी की नगरपरिषद की सभापति मीतू बोथरा ने आरती कर वंदन किया।

सफाई मित्रों व संस्थाओं का सम्मान

स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े में सक्रिय भागीदारी निभाने वाले सरकारी-गैर सरकारी विद्यालय, ग्रीन आर्मी टीम, स्काउट, युवा नवरस फाउंडेशन, छब्ब टीम सहित कई व्यक्तियों व सफाई मित्रों को भी मंच पर सम्मानित किया गया।

राज्य स्तरीय सम्मान भी मिला

जयपुर स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में नगर परिषद नागौर के राजेन्द्र को स्वच्छता पखवाड़े एवं अतिवृष्टि के दौरान जलभराव स्थलों पर पंप संचालन में उत्कृष्ट कार्य हेतु राज्यपाल हरिभाऊ बागडे व मंत्री झाबर सिंह खर्रा सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने सम्मानित किया।