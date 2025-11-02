Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

झाडियों में मिला नवजात, नाम मिला वल्लभ, अब जिदंगी से लड़ रहा जंग

जन्म के कुछ ही घंटों बाद शुक्रवार तड़के दौलतपुरा गांव के पास झाड़ियों में फेंका गया नवजात महात्मा गांधी चिकित्सालय की मातृ एवं शिशु इकाई के एनआइसीयू वार्ड में जिंदगी के लिए जंग लड़ रहा है। बालक को बाल कल्याण समिति ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मिलने के चलते 'वल्लभ' नाम दिया गया।

Google source verification

भीलवाड़ा

image

Narendra Kumar Verma

image

navjat balak in jadiya at dolatpura

Nov 02, 2025

भीलवाड़ा। जन्म के कुछ ही घंटों बाद शुक्रवार तड़के दौलतपुरा गांव के पास झाड़ियों में फेंका गया नवजात महात्मा गांधी चिकित्सालय की मातृ एवं शिशु इकाई के एनआइसीयू वार्ड में जिंदगी के लिए जंग लड़ रहा है। बालक को बाल कल्याण समिति ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर मिलने के चलते ‘वल्लभ’ नाम दिया गया।

शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉ. इंदिरा सिंह चौहान ने बताया कि अमानवीयता के शिकार इस नवजात की स्थिति बेहद चिंताजनक है। कांटों भरी झाड़ियों में फेंकने के कारण मासूम के पूरे शरीर पर जगह-जगह गहरे घाव और खरोंच हैं। बच्चे को गंभीर आघात लगा है और उसकी हालत को देखते हुए उसे ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। शिशु विशेषज्ञ व सर्जन गहन निगरानी में उसका इलाज कर रहे हैं। नवजात का वजन 2 किलो से ऊपर है और आशंका है कि घर पर प्रसव होते ही, कुछ घंटों के भीतर ही इस मासूम को झाड़ियों में फेंक दिया।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वे स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर आरोपी मां की शिनाख्त कर रहे हैं। इस अपराध को अंजाम देने वाले के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मासूम वल्लभ के जीवन के लिए अस्पताल में दुआओं का दौर जारी है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

Published on:

02 Nov 2025 11:54 am

Hindi News / News Bulletin / Videos / झाडियों में मिला नवजात, नाम मिला वल्लभ, अब जिदंगी से लड़ रहा जंग

बड़ी खबरें

View All

समाचार

गोरखपुर में गैंगवॉर… इंस्पेक्टर के बाद अब CO पर भी गिरी गाज, लखनऊ तक पहुंची थी रेड गैंग और AK 47 गैंग के बीच हुई झडप की आंच

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

राजस्थान में सबसे बड़ा अन्नकूट महोत्सव: 20 हलवाई 96 घंटे में तैयार करेंगे 140 क्विंटल प्रसाद, झूले और दुकानें सजने लगी

Rajasthan Balotra
बाड़मेर

MP की फाइनेंस कंपनी में बड़ा खेला! कर्मचारी डकार गए लाखों रुपए, पुलिस ने खोला राज

finance company fraud 3 employees arrested barwani mp news
बड़वानी

winter arrives : 135 साल पहले नवंबर में जमती थी ओस, अभी 20.8 डिग्री पारा

winter arrives
समाचार

Speed post करने पर मिलेगी 10% की छूट, दिखानी होगी ये ID

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.