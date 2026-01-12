12 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

नव नियुक्त एसई ओपी महला बोले, टेक्सटाइल सिटी में बिजली तंत्र होगा और मजबूत

भीलवाड़ा शहर एवं जिले में विद्युतिकरण के ढा़ंचे को और मजबूत किया जाएगा। प्रमुख बाजार, व्यस्ततम बाजारों से बिजली के तारों को हटाए जाने के अभियान को ओर गति दी जाएगी। नए जीएसस लगाने के कार्य को गति दी जाएगी।

Google source verification

भीलवाड़ा

image

Narendra Kumar Verma

image

narendra verma

Jan 12, 2026

भीलवाड़ा। शहर एवं जिले में विद्युतिकरण के ढा़ंचे को और मजबूत किया जाएगा। प्रमुख बाजार, व्यस्ततम बाजारों से बिजली के तारों को हटाए जाने के अभियान को ओर गति दी जाएगी। नए जीएसस लगाने के कार्य को गति दी जाएगी। सोलर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आम उपभोक्ताओं को सरकार की तरफ अनुदान भी दिया जा रहा है। अजमेर विद्युत वितरण निगम भीलवाड़ा वृत्त के नव नियुक्त अधीक्षण अभियंता ओमप्रकाश महला ने राजस्थान पत्रिका से यह बात कही। उनसे हुई बातचीत के मुख्य अंश ।

सवाल: बिजली तंत्र के सुद्ढ़ीकरण एवं आधिनिकीकरण की योजना ?

जवाब: जिले में विद्युत क्षमता बढ़ाने एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 33 केवी जीएसएस के दो और स्टेशन की स्थापना का कार्य अंतिम चरण में है। जबकि दो जीएसएस की क्षमता बढ़ाई जा रही है। इसी प्रकार उच्च क्षमता के 18 जीएसएस में आठ का कार्य पूर्ण कर लिया है। 11 केवी में फीडरों को एक के बजाए दो-दो किए जा रहे हैं। इससे वॉल्टेज सही मिलेगा और फाॅल्ट की समस्या कम हो जाएगी

सवाल: विद्युत जालों को कम करने की क्या योजना बताए ?

जवाब: बिजली के तार टूटने, तारों का जाल लटके होने की समस्या को दूर करने के लिए जिले के शहरी क्षेत्र में 90 किलोमीटर क्षेत्र में भूमिगत विद्युत लाइन बिछाने का कार्य शुरू किया गया है। 25 किलोमीटर के क्षेत्र में पूर्ण कर लिया गया है। कॉलोनियों में भी भूमिगत लाइन बिछाई जा रही है।

सवाल: कृषि क्षेत्र में कितनी योजना है ?

जवाब: कृषि क्षेत्र को पर्याप्त एवं समय पर बिजली मिले इसके लिए भी विभिन्न योजनाओं पर काम हो रहा है। कृषि कनेक्शन नियमानुसार दिया जा रहा है।

सवाल: शहर में बिजली आपूर्ति पर किस प्रकार का नियंत्रण है ?

जवाब: उपभोक्ताओं की बिजली की समस्याओं के समाधान के लिए शहर में निगम की टीमें हैं। सिक्योर मीटर भी मुस्तैदी से काम कर रहा है। शहरी क्षेत्र में सर्विस लाइन होने पर 24 घंटे में कनेक्शन दिया जा रहा है।

सवाल: सोलर ऊर्जा में सब्सिडी मिलती है या नहीं ?

जवाब:केन्द्र सरकार की पीएम सूर्या योजना में सरकार तीन किलो वाट तक 78 हजार रुपए की सब्सिडी दे रही है। राज्य सरकार की तरफ से 17 हजार की अलग से सब्सिडी देय है। कुल 95 हजार रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। जिले में अभी तक 4350 प्लांट स्थापित हुए हैं।

सवाल: रोजाना कितनी बिजली की खपत होती है ?

जवाब: सर्द मौसम में घरेलू क्षेत्र में बिजली की खपत कम हुई है, लेकिन कृषि क्षेत्र में अभी फसलें होने से मांग बढ़ने से वहां खपत बढ़ी है। औद्योगिक क्षेत्र में मांग वर्ष पर्यंत एक समान रहती है। जिले में अभी रोजाना की बिजली की खपत एक करोड़ लाख यूनिट है।

सवाल: जिले में बिजली कनेक्शन की िस्थति कैसी है ?

जवाब: जिले में कुल घरेलू उपभोक्ता पांच लाख 22 हजार 550 है। इनमें अघरेलू कनेक्शन 44 हजार 791 है। कृषि में 94 हजार 453, उदयोग में सात हजार 239, जलदाय विभाग के 1654 व अन्य दो हजार 50 है। कुल कनेक्शन छह लाख 73 हजार 337 कनेक्शन है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Jan 2026 12:27 pm

Hindi News / News Bulletin / Videos / नव नियुक्त एसई ओपी महला बोले, टेक्सटाइल सिटी में बिजली तंत्र होगा और मजबूत

बड़ी खबरें

View All

समाचार

50 हजार से ज्यादा लोगों पर संकट, सड़क डूबी तो जान हथेली पर लेकर नाव से सफर करने को मजबूर

MP news
राजगढ़

काजू की मिठाई खाने से 1 की मौत, 4 की हालत गंभीर, जानें पूरा मामला

MP News
छिंदवाड़ा

IAS Promotion: साय सरकार का बड़ा फैसला! 4 IAS अधिकारियों को प्रमोशन, बने सेक्रेटरी

छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक फेरबदल! (photo source- Patrika)
रायपुर

इंतजार खत्म! एमपी की ‘नई रेललाइन’ तैयार, इस दिन से ट्रैक पर दौड़ने लगेंगी ट्रेनें

bhopal ramganj mandi rail line
राजगढ़

स्मॉग बन रही गंभीर समस्या मिलकर उठाने होंगे कदम

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.