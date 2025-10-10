तालिबानी मंत्री के भारत आते ही पाकिस्तान की हवा टाइट, छेड़ी जंग.? काबुल पर एयर स्ट्राइक.!

तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी के भारत दौरे से पाकिस्तान कितना बौखलया हुआ है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इधर, मुत्ताकी ने भारत की धरती पर कदम रखा और उधर, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल शुक्रवार सुबह तेज धमाकों से दहल उठी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विस्फोट पाकिस्तान एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक के कारण हुए है। पाकिस्तानी चैनलों ने दावा किया कि इन हमलों का निशाना TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के ठिकाने थे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले ऐसे समय में किए हैं जब तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर हैं। मुत्ताकी का ये दौरा अफगानिस्तान की नई सरकार और भारत के बीच संवाद की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।