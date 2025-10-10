Patrika LogoSwitch to English

तालिबानी मंत्री के भारत आते ही पाकिस्तान की हवा टाइट, छेड़ी जंग.? काबुल पर एयर स्ट्राइक.!

पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि हमले में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान प्रमुख नूर वली महसूद को मार गिराया गया है। वहीं, अफगान मीडिया ने खबरों का खंडन किया है और इस बीच नूर वली महसूद का एक ऑडियो सामने आया जिसमें उसने खुद के जिंदा होने की बात कही है। महसूद ने पाकिस्तान पर फेक प्रोपेगेंडा करने का आरोप लगाया है।

भारत

image

Darsh Sharma

Oct 10, 2025

तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी के भारत दौरे से पाकिस्तान कितना बौखलया हुआ है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इधर, मुत्ताकी ने भारत की धरती पर कदम रखा और उधर, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दी। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल शुक्रवार सुबह तेज धमाकों से दहल उठी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विस्फोट पाकिस्तान एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक के कारण हुए है। पाकिस्तानी चैनलों ने दावा किया कि इन हमलों का निशाना TTP यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान के ठिकाने थे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले ऐसे समय में किए हैं जब तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर हैं। मुत्ताकी का ये दौरा अफगानिस्तान की नई सरकार और भारत के बीच संवाद की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।

Published on:

10 Oct 2025 02:46 pm

तालिबानी मंत्री के भारत आते ही पाकिस्तान की हवा टाइट, छेड़ी जंग.? काबुल पर एयर स्ट्राइक.!

Published on:

10 Oct 2025 02:46 pm

