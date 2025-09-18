शिविर में हर विभाग के कार्मिक मौजूद, दिनभर रहा शहरवासियों का जमावड़ा, पट्टों के लिए ज्यादा भागदौड़

बाड़मेर. राज्य सरकार की ओर से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए आयोजित शहरी सेवा शिविरों का बुधवार को नगर परिषद कार्यालय में शुभारंभ किया गया। प्रभारी सचिव एवं जिला कलक्टर ने दीप प्रज्वलन कर शिविर का उद्घाटन किया। प्रभारी सचिव सुबीर कुमार ने इस अवसर पर कहा कि आमजन को जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में पंजीयन से लेकर समस्याओं के त्वरित समाधान तक की प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। साथ ही शिविर स्थल पर साफ-सफाई व रोड पेचवर्क जैसे कार्यों को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

यह काम होंगे

शिविर में भूखंडों के पट्टे, सार्वजनिक शौचालय व पार्को की सफाई, जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आवारा पशुओं को पकडऩे, स्ट्रीट लाइट मरम्मत व नई लगवाने, रैन बसेरा सहित सार्वजनिक स्थलों के रखरखाव से जुड़े कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही लीज राशि, उपविभाजन, पुनर्गठन, भू-उपयोग परिवर्तन, 69ए के पट्टे तथा पुनग्र्रहण शुल्क में भी छूट प्रदान की जाएगी।

यह रहे मौजूद

प्रभारी सचिव सुबीर कुमार के साथ जिला कलक्टर टीना डाबी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेन्द्रसिंह चांदावत, यूआईटी सचिव श्रवणसिंह राजावत, समाजसेवी दीपक कड़वासरा, समाजसेवी दिलीप पालीवाल, पूर्व प्रतिपक्ष नेता पृथ्वीराज चंडक, महावीरसिंह, देवीलाल कुमावत, रमेशसिंह इंदा, रमेश शर्मा, किशन बोहरा, लूणकरण बोथरा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नगर परिषद में शुरू हुए इन शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से बुधवार को आमजन की विभिन्न समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया।

आगामी शिविर कार्यक्रम

18 सितंबर : वार्ड 02, 03, 04, 31, 32, 33, 34

19 व 20 सितंबर : वार्ड 37, 38, 39, 40, 41

समय : सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक

लोग बोले- आवेदन तो कर दिए, काम कब होगा

– मेरी आयु 70 वर्ष हो गई है, पेंशन शुरू नहीं हुई थी। आज सूचना मिली कि नगर परिषद में शिविर लगा है। इसलिए आवेदन करने आए, पेंशन कब शुरू होगी, इसका तो अभी पता नहीं है। – दीपादेवी, स्थानीय शहर निवासी

– भूखंड का पट्टा बनाने के लिए नगर परिषद आया हूं, लेकिन नगर परिषद के कार्मिकों ने बताया कि पट्टे के लिए शुल्क ज्यादा बता दिया है। फिर भी आवेदन तो कर रहा हूंं। – आईदानराम, शहरवासी