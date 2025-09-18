Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

समाचार

शिविर में हर विभाग के कार्मिक मौजूद, दिनभर रहा शहरवासियों का जमावड़ा, पट्टों के लिए ज्यादा भागदौड़

बाड़मेर. राज्य सरकार की ओर से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए आयोजित शहरी सेवा शिविरों का बुधवार को नगर परिषद कार्यालय में शुभारंभ किया गया। प्रभारी सचिव एवं जिला कलक्टर ने दीप प्रज्वलन कर शिविर का उद्घाटन किया। प्रभारी सचिव सुबीर कुमार ने इस अवसर पर कहा कि आमजन को जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में पंजीयन से लेकर समस्याओं के त्वरित समाधान तक की प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। साथ ही शिविर स्थल पर साफ-सफाई व रोड पेचवर्क जैसे कार्यों को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

बाड़मेर

Om Prakash Mali

Sep 18, 2025

बाड़मेर. राज्य सरकार की ओर से आमजन को राहत पहुंचाने के लिए आयोजित शहरी सेवा शिविरों का बुधवार को नगर परिषद कार्यालय में शुभारंभ किया गया। प्रभारी सचिव एवं जिला कलक्टर ने दीप प्रज्वलन कर शिविर का उद्घाटन किया। प्रभारी सचिव सुबीर कुमार ने इस अवसर पर कहा कि आमजन को जनकल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में पंजीयन से लेकर समस्याओं के त्वरित समाधान तक की प्रक्रिया को गंभीरता से लिया जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। साथ ही शिविर स्थल पर साफ-सफाई व रोड पेचवर्क जैसे कार्यों को भी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

यह काम होंगे

शिविर में भूखंडों के पट्टे, सार्वजनिक शौचालय व पार्को की सफाई, जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजीयन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, आवारा पशुओं को पकडऩे, स्ट्रीट लाइट मरम्मत व नई लगवाने, रैन बसेरा सहित सार्वजनिक स्थलों के रखरखाव से जुड़े कार्य किए जाएंगे। इसके साथ ही लीज राशि, उपविभाजन, पुनर्गठन, भू-उपयोग परिवर्तन, 69ए के पट्टे तथा पुनग्र्रहण शुल्क में भी छूट प्रदान की जाएगी।

यह रहे मौजूद

प्रभारी सचिव सुबीर कुमार के साथ जिला कलक्टर टीना डाबी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजेन्द्रसिंह चांदावत, यूआईटी सचिव श्रवणसिंह राजावत, समाजसेवी दीपक कड़वासरा, समाजसेवी दिलीप पालीवाल, पूर्व प्रतिपक्ष नेता पृथ्वीराज चंडक, महावीरसिंह, देवीलाल कुमावत, रमेशसिंह इंदा, रमेश शर्मा, किशन बोहरा, लूणकरण बोथरा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। नगर परिषद में शुरू हुए इन शहरी सेवा शिविरों के माध्यम से बुधवार को आमजन की विभिन्न समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया।

आगामी शिविर कार्यक्रम

18 सितंबर : वार्ड 02, 03, 04, 31, 32, 33, 34

19 व 20 सितंबर : वार्ड 37, 38, 39, 40, 41

समय : सुबह 9.30 बजे से शाम 6 बजे तक

लोग बोले- आवेदन तो कर दिए, काम कब होगा

– मेरी आयु 70 वर्ष हो गई है, पेंशन शुरू नहीं हुई थी। आज सूचना मिली कि नगर परिषद में शिविर लगा है। इसलिए आवेदन करने आए, पेंशन कब शुरू होगी, इसका तो अभी पता नहीं है। – दीपादेवी, स्थानीय शहर निवासी

– भूखंड का पट्टा बनाने के लिए नगर परिषद आया हूं, लेकिन नगर परिषद के कार्मिकों ने बताया कि पट्टे के लिए शुल्क ज्यादा बता दिया है। फिर भी आवेदन तो कर रहा हूंं। – आईदानराम, शहरवासी

खबर शेयर करें:

Published on:

18 Sept 2025 10:40 am

Hindi News / News Bulletin / Videos / शिविर में हर विभाग के कार्मिक मौजूद, दिनभर रहा शहरवासियों का जमावड़ा, पट्टों के लिए ज्यादा भागदौड़

बड़ी खबरें

View All

समाचार

सावधान! मानसून दिखा रहा तेवर, एमपी के 19 जिलों में भारी, 3 में अतिभारि बारिश की चेतावनी

MP Weather IMD Warned
इंदौर

देश के लाखों शिक्षकों की सेवा-सुरक्षा और आजीविका पर संकट

मुरैना

किसानों के लिए धान की खेती घाटे का सौदा, करीब 200 रुपए प्रति क्विंटल उठा रहे नुकसान

किसानों के लिए धान की खेती घाटे का सौदा, करीब 200 रुपए प्रति क्विंटल उठा रहे नुकसान
हनुमानगढ़

बाड़मेर नगर परिषद में फर्जीवाड़ा, बिना सामान खरीदे कर दिया 1.80 करोड़ रुपए का भुगतान, पूर्व सभापति-आयुक्त पर मुकदमा दर्ज

Barmer Municipal Scam
बाड़मेर

शराब फैक्ट्री के गंदे पानी से एक किलोमीटर तक का जल प्रदूषित, आधा दर्जन गांव तक बदबू से लोग हलाकान

shrab factory wastage
समाचार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.