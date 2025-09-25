चलती ट्रेन से गिरी महिला यात्री, आरपीएफ व जीआरपी जवानों ने बचाई जान

चलती ट्रेन से उतरते समय गिरी महिला यात्री की रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और गवर्नेमेन्ट रेलवे पुलिस (जीआरपी) के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए जान बचाई। यह हादसा गुरुवार सुबह अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर हुआ।
दरअसल, नागरकोइल-गांधीधाम एक्सप्रेस से सफर करने वाली यह महिला गुरुवार सुबह अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर -एक पर उतर रही थी। इसी बीच संतुलन बिगड़ने से वह घिसटने लगी और ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच फंस गई। प्लेटफार्म पर मौजूद यात्री भी महिला को बचाने के लिए शोर मचाने लगे।
इसी बीच प्लेटफार्म नंबर एक पर गश्त लगा रहे आरपीएफ कांस्टेबल बृजेश कुमार तथा जीआरपीएफ के हेड कांस्टेबल दर्शित भाई ने सतर्कता दिखाते प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच की फंसी महिला यात्री को बाहर निकाला। इस कार्रवाई से महिला की जान बच गई।
बाद में पूछताछ के दौरान महिला ने अपना नाम रूबिना बानो आरिफ खान (50) जो मध्य प्रदेश के गुना जिला निवासी है। यह महिला यात्री अकेली ही ट्रेन में सफर कर रही थी। प्लेटफार्म पर मौजूद यात्री और महिला यात्री ने इन जवानों की तत्परता की सराहना की।
