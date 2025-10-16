एमवाय और एमटीएच अस्पताल में सुरक्षा कर्मी हड़ताल पर

इंदौर। एमवायएच और एमटीएच में गुरुवार सुबह सुरक्षा कर्मी वेतन बोनस व एरियर की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए। दिवाली त्योहार में कर्मचारियों के इस आंदोलन से दोनों ही अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई है। ये सभी एजाइल कंपनी के माध्यम से आउटसोर्स पर तैनात सुरक्षा गार्ड हैं। लंबे समय से वेतन और बोनस न मिलने से नाराज गार्ड सुबह से ही अस्पताल परिसर में नारेबाजी करते हुए धरने पर बैठ गए। उनका कहना है कि कंपनी ने त्योहार पर बोनस और बकाया एरियर देने का वादा किया था, लेकिन समय बीत जाने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया। जिसे लेकर यह हड़ताल की गई है दोनों अस्पतालों के लगभग 300 सुरक्षाकर्मी और आउटसोर्स कर्मचारी ने काम बंद किया ह
