भीलवाड़ा में अपराधियों का महिमा मंडन करने पर सात कलाकारों पर गिरी गाज

आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले तथा अपराधियों, गैंगस्टरों और खनन माफियाओं का महिमामंडन करने वाले गायक कलाकारों के विरुद्ध जिला पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है | भीलवाड़ा पुलिस ने ऐसे साथ कलाकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर निरोधात्मक कार्रवाई की।

भीलवाड़ा

image

Narendra Kumar Verma

Oct 07, 2025

भीलवाड़ा। आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले तथा अपराधियों, गैंगस्टरों और खनन माफियाओं का महिमामंडन करने वाले गायक कलाकारों के विरुद्ध जिला पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है | भीलवाड़ा पुलिस ने ऐसे साथ कलाकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर निरोधात्मक कार्रवाई की।

जिले में आपराधिक गतिविधियों को बढ़ावा देना तथा युवाओं के सामने आपराधिक जीवनशैली को सकारात्मक और आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने के कारण अधिकतर युवा वर्ग इनका अनुसरण करते हुए गलत दिशा में जाकर अपराध की ओर बढ़ रहे हैं, जो समाज के लिए चिंताजनक है इसी की रोकथाम के लिए सोशल मीडिया सेल ने ऐसे गायकों व कलाकारों की पहचान कर उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की  है, जो अपने गीतों के माध्यम से अपराध, गैंग कल्वर और माफियाओं को ग्लोरिफाई कर समाज में युवाओं को गलत दिशा में आकर्षित कर रहे।

इन गीतों के बोल जैसे “यार तेरा बदमाशी का खलनायक है…”, “गाडी में म्हारे संत महात्मा नहीं, सब चम्बल के डाकू…”. “बदमाशी का सिक्का, 2 नंबर काला धंधा…”, “मैं बदमाशी का बादशाह…”, “गली में थारेधुवोंधुयों कर दूला … बजरी माफिया वाला भाई…”, आदि समाज में गलत संदेश प्रसारित कर रहे थे। ऐसे गीत युवाओं को अपराधियों को आदर्श मानने और अपराध की ओर आकर्षित करने का कार्य कर रहे है। 

जिला पुलिस अधीक्षक  धर्मेन्द्र सिंह यादव के नेतृत्व में भीलवाडा पुलिस ने ऐसे गायकों व कलाकारों की पहचान कर उनके विरुद्ध निरोधात्मक कार्रवाई की गई है, जो अपने गीतों के माध्यम से अपराध, गैंग कल्वर और माफियाओं को ग्लोरिफाई कर समाज में युवाओं को गलत दिशा में आकर्षित कर रहे।

गायक कलाकारों में  राजू रावल  निवासी. अर्जुनपुरा थाना आसींद, सोनू गुर्जर निवासी कानपुरा थाना आसींद,  समदु गुर्जर निवासी लादवास थाना आसींद, मुकेश गुर्जर निवासी कानपुरा थाना आसींद,राजू लाल गाडरी निवासी बन का खेडा थाना बडलियास, लाडू गुर्जर निवासी गोपालपुरा थाना आसींद तथा मदन गुर्जर निवासी जिपियाखेडी थाना मांडल शामिल है।

पुलिस अधीक्षक यादव ने बताया कि भविष्य में किसी भी कलाकार के इस प्रकार के गीत गाने, प्रचारित करने या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रसारित करने की स्थिति में उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।भीलवाड़ा पुलिस समाज में शांति, कानून-व्यवस्था और सकारात्मक वातावरण बनाए रखने के लिए कटिबद्ध है। आमजन से अपील है कि वे भी ऐसे गीतों और सामग्री का प्रचार-प्रसार न करें और समाज में गलत प्रवृत्तियों को रोकने में सहयोग करें।

Published on:

07 Oct 2025 12:19 pm

