एसआइआर… धीमी गति से चल रहा काम, 25 प्रतिशत ही पूरा, 15 दिन में 75 प्रतिशत का लक्ष्य

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआइआर) का काम 4 दिसंबर तक पूरा करना है। पहले पखवाड़े में महज 25 प्रतिशत ही लक्ष्य पूरा हो पाया है, जबकि बचे 15 दिन में 75 प्रतिशत का लक्ष्य पूरा करना है। अमले को आ रही परेशानियों को जानने कलेक्टर ऋषव गुप्ता खुद फिल्ड में पहुंचे और बीएलओ [&hellip;]

खंडवा

image

Manish Arora

Nov 20, 2025

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआइआर) का काम 4 दिसंबर तक पूरा करना है। पहले पखवाड़े में महज 25 प्रतिशत ही लक्ष्य पूरा हो पाया है, जबकि बचे 15 दिन में 75 प्रतिशत का लक्ष्य पूरा करना है। अमले को आ रही परेशानियों को जानने कलेक्टर ऋषव गुप्ता खुद फिल्ड में पहुंचे और बीएलओ से चर्चा की। इस दौरान कार्य में लापरवाही बरतने पर सेक्टर अधिकारी का एक माह का वेतन काटने के निर्देश दिए। वहीं, उत्कृष्ट कार्य करने वाले बीएलओ को माला पहनाकर सम्मानित भी किया।

एसआइआर के तहत जिले में 1029806 मतदाताओं का वोटर लिस्ट के अनुसार वेरिफिकेशन किया जाना है। इसके लिए 1066 बूथों के बीएलओ द्वारा 1029213 फार्म वितरित भी कर दिए है, लेकिन फार्म वापस लेकर अपलोड करने की गति धीमी है। बुधवार शाम तक 256948 फार्म ही पोर्टल पर अपलोड हो पाए है, जो कि लक्ष्य का 24.95 प्रतिशत है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषव गुप्ता ने बुधवार को शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्थित विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा किया। वहां कार्यरत बीएलओ एवं सेक्टर अधिकारियों से चर्चा कर कार्य की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने सराहनीय कार्य करने वाले बीएलओ को प्रोत्साहित किया और कम प्रगति वाले बूथ लेवल अधिकारियों को कार्य में सुधार लाने और प्रगति बढ़ाने के लिए सचेत किया। इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश सावले भी साथ थे।

अब सेक्टर अधिकारी पर हुई कार्रवाई
एसआइआर कार्य में लापरवाही बरतने पर अब तक बीएलओ पर ही कार्रवाई हो रही थी, अब सेक्टर अधिकारी पर भी गाज गिरी है। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी ऋषव गुप्ता ने निरीक्षण के दौरान पाया गया कि साईंराम नगर क्षेत्र में निर्वाचन संबंधी कार्यों में समन्वय एवं मार्गदर्शन के लिए नियुक्त सेक्टर अधिकारी अमृता मोरे, सहायक संचालक कृषि द्वारा निर्वाचक नामावली के गहन पुनरीक्षण अभियान संबंधी कार्यों में रुचि न लेने से डिजिटाइजेशन के कार्य की प्रगति बहुत कम है। जिस पर कलेक्टर ने मोरे का एक माह का वेतन काटने के आदेश उपसंचालक कृषि को दिए हैं।

माला पहनाकर किया प्रोत्साहित
भ्रमण के दौरान कलेक्टर गुप्ता ने रामनगर, माताचौक, साईंराम नगर, संत रविदास वार्ड, दौलतपुरा, बांगड़दा, पुनासा, रोहणी सहित लगभग एक दर्जन मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने भ्रमण के दौरान पुनासा में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में सराहनीय कार्य करने वाले बीएललो शिवराम मालाकार, मुकेश सावनेर, संजय सिंह, निलेश सकरगाए, नंदराम पुवारे और बृजेश यादव को पुष्पमाला पहनाकर सम्मानित किया।

कांग्रेस पहुंच रही वार्डों में, बीजेपी के पते नहीं
एसआइआर कार्यक्रम में कांग्रेस प्रत्येक मतदाता का नाम सूची में जुड़वाने में लगी हुई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष उत्तमपाल सिंह ग्रामीण क्षेत्रों में तो शहर अध्यक्ष प्रतिभा रघुवंशी शहरी क्षेत्र में सक्रिय है। बुधवार को भी प्रतिभा रघुवंशी कई वार्डों में पहुंचीं और बीएलओ से चर्चा कर आ रही परेशानियों को लेकर मतदाताओं से सहयोग की अपील की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मुल्लू राठौर भी साथ रहे। उधर एसआइआर कार्यक्रम में भाजपा के बीएलए सक्रिय नहीं दिख रहे है। पदाधिकारी भी एसआइआर कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहे।

Published on:

20 Nov 2025 11:49 am

