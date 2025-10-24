पेट्रोल पंप कर्मियों को थप्पड़ मारना पड़ा भारी, आरएएस छोटू लाल शर्मा निलंबित

भीलवाड़ा। जिले के रायला क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर मंगलवार शाम पेट्रोल कर्मियों के साथ हाथापाई व अभद्र व्यवहार करना राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी छोटू लाल शर्मा को भारी पड़ गया। राज्य सरकार ने गुरुवार रात को एक आदेश जारी कर शर्मा को निलंबित कर दिया। निलंबन काल के दौरान शर्मा का मुख्यालय शासन सचिवालय, जयपुर रहेगा। शर्मा सहायक निदेशक, लोक सेवाएं, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग, प्रतापगढ़ में नियुक्त थे।

यह था मामला

राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी छोटूलाल शर्मा व पेट्रोल पंप कर्मियों के बीच हाथापाई का वीडियो बुधवार को सामने आया । सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में शर्मा पंप कर्मियों को धमकाते भी नजर आ रहे हैं। घटनाक्रम भीलवाड़ा-अजमेर राजमार्ग पर रायला थाना क्षेत्र के जसवंतपुरा सीएनजी पेट्रोल पंप पर मंगलवार शाम को घटित हुआ। पुलिस ने शांतिभंग के मामले में तीन पेट्रोल पंप कर्मियों को गिरफ्तार किया।

करीब दो मिनट के वायरल दो वीडियों की रिकार्डिंग के अनुसार पंप के सामने कार रोकने के बावजूद पंपकर्मी के अन्य कार में सीएनजी गैस भरना शुरू कर देने से शर्मा आक्रोशित हुए। वह कर्मी को अन्य कार में सीएनजी भरने से रोकते हुए मैं, एसडीएम हूं भाई , हटो.. मैं, यहां का एसडीएम हूं और पंप कर्मी को धक्का देने के बाद थप्पड़ लगाते नजर आए। बचाव में आए दूसरे कर्मी ने समझाइश की कोशिश की तो उनको भी शर्मा ने थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद दोनों पंप कर्मियों व शर्मा के बीच हाथपाई हो गई।

बचाव में आए तीसरे व्यक्ति से भी शर्मा उलझ गए। इस पर वह व्यक्ति आप हिंदुस्तान की तोप हो क्या कहते हुए दिखा। इसी दौरान शर्मा की पत्नी भी चीखती चिल्लाती बचाव के लिए दौड़ती आई। रायला थाना पुलिस ने पंप के तीन कर्मचारी दीपक माली, प्रभु लाल कुमावत व राजा शर्मा को गिरफ्तार किया। तीनों को बाद में जमानत पर रिहा कर दिया। वहीं शर्मा की पत्नी की तरफ से पति के साथ मारपीट और बदसलूकी की रिपोर्ट पंप मालिक व कर्मियों के खिलाफ दी गई।

मेरे साथ मारपीट कर किया दुर्व्यवहार

पत्नी व बच्चों के साथ जा रहा था। पेट्रोल पंप कर्मियों ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और पत्नी के साथ बदसलूकी की। गाली-ग्लौच कर हाथापाई की। वह लोग वीडियो को एडिट कर वायरल कर रहे हैं। मैने पुलिस थाने में घटना की रिपोर्ट दी है।

– छोटूलाल शर्मा, आरएएस अधिकारी

गिरफ्तारी के बाद मिले फुटेज

मंगलवार शाम चार बजे की घटना बताई है। घटना की सूचना पर तीन पंप कर्मियों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया। शाम सात बजे हमें घटना का वीडियो फुटेज दिया। तीनों को जमानत पर रिहा कर दिया। पंप प्रबंधन या कर्मी की तरफ से घटना को लेकर कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। शर्मा की पत्नी की तरफ से आई रिपोर्ट को परिवाद में लिया है।

– बच्छ राज, थानाप्रभारी रायला