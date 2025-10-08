सर्राफा व्यवसायियों का लाखों का सोना हड़प कर कारीगर भाग गया बंगाल

भीलवाड़ा। शहर में सर्राफा व्यवसायियों से 14 लाख का सोना हड़प कर भागे कारीगर को भीम गंज पुलिस ने तलाश कर पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से आं​शिक जेवरात व नकदी भी बरामद हुई है।

भीमगंज थाना प्रभारी गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि नागौरी मोहल्ला निवासी योगेश सोनी व सर्राफा बाजार के व्यवसायियों ने भीमगंज थाने पर गत दिनों एक रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया कि आरोपी चन्दन क्षेत्रपाल निवासी महेशपुर बर्द्धमान, वेस्ट बंगाल हाल निवासी बडे मंदिर के पीछे, बहाला जो कि सोने के आभूषण को बनाने का कारीगर है। इसको समय समय पर अलग-अलग मात्रा में शुद्ध सोना आभूषण बनाने के लिए दिया गया। मगर आरोपी सभी का शुद्ध सोना हड़प कर फरार हो गया।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने अनुसंधान के दौरान सुराग जुटाए। गठित पुलिस टीम आरोपी को तलाशते हुए पश्चिम बंगाल पहुंची। यहां से आरोपी को डिटेन कर भीलवाड़ा लाया गया। थाने में पूछताछ के दौरान आरोपी ने व्यवसायियों से आभूषण तैयार करने के नाम पर शुद्ध सोना हडप कर फरार होना कबूल किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कब्जे से कुल 126.9 ग्राम सोना, 58.870 ग्राम चांदी व 1,51,021 नकद बरामद किए।