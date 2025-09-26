Patrika LogoSwitch to English

समाचार

राम-सीता का विवाह…वन गमन का मंचन

बाड़मेर.श्री रामलीला समिति बाड़मेर के तत्वाधान में गुरुवार को आयोजित हुए रामलीला मंचन के चौथे दिन राम सीता विवाह मंचन हुआ। समिति सचिव राजसिंह सोढ़ा ने बताया कि आज की लीला के मुख्य दृश्य राम विवाह, केकयी मंथरा संवाद, दशरथ कैकई संवाद, वन गमन आदि का मंचन हुआ। राम के अभिनय में जय जोशी, लक्ष्मण के अभिनय में कार्तिक केला, राजा दशरथ के अभिनय मे कमल शर्मा राही, माता सीता के अभिनय में नैतिक प्रजापति, भरत के अभिनय में हिमालय जोशी, शत्रुधन के अभिनय में सूर्य प्रताप सोढ़ा, राजा जनक के अभिनय में ओमप्रकाश डाबी, सुमंत संजय आचार्य, गुरु वशिष्ठ अभिषेक दवे, विश्वामित्र, केकयी कुलदीप प्रजापति, मंथरा नाथूसिंह सोलंकी, सुमित्रा महेश परमार,कौशल्या रुद्र करवा ,दशरथ दरबार मंत्री, प्रहलाद सिंह, गणेश सोनी, दशरथ बारात में समर प्रताप लकी, दूत कुणाल सुखपाल आदि ने अभिनय किया।

बाड़मेर

Om Prakash Mali

Sep 26, 2025

बाड़मेर.श्री रामलीला समिति बाड़मेर के तत्वाधान में गुरुवार को आयोजित हुए रामलीला मंचन के चौथे दिन राम सीता विवाह मंचन हुआ। समिति सचिव राजसिंह सोढ़ा ने बताया कि आज की लीला के मुख्य दृश्य राम विवाह, केकयी मंथरा संवाद, दशरथ कैकई संवाद, वन गमन आदि का मंचन हुआ। राम के अभिनय में जय जोशी, लक्ष्मण के अभिनय में कार्तिक केला, राजा दशरथ के अभिनय मे कमल शर्मा राही, माता सीता के अभिनय में नैतिक प्रजापति, भरत के अभिनय में हिमालय जोशी, शत्रुधन के अभिनय में सूर्य प्रताप सोढ़ा, राजा जनक के अभिनय में ओमप्रकाश डाबी, सुमंत संजय आचार्य, गुरु वशिष्ठ अभिषेक दवे, विश्वामित्र, केकयी कुलदीप प्रजापति, मंथरा नाथूसिंह सोलंकी, सुमित्रा महेश परमार,कौशल्या रुद्र करवा ,दशरथ दरबार मंत्री, प्रहलाद सिंह, गणेश सोनी, दशरथ बारात में समर प्रताप लकी, दूत कुणाल सुखपाल आदि ने अभिनय किया।

व्यास की भूमिका में प्रेम आचार्य रहे। मीडिया प्रवक्ता रमेश कड़ेला ने बताया कि रामलीला प्रतिदिन रात्रि 8 बजे से रामलीला शुरू की जाती है। पर्दे के पीछे झामन शर्मा,जितेंद्र गोयल, भवानी प्रकाश,कार्यकर्ता मयंक वैष्णव, राहुल आचार्य, कलाकार वस्त्र तैयारी में मेकअप मैन की भूमिका में ओम प्रकाश चौहान, ललित सोनी, गौतम सोनी , कोषाध्यक्ष गणेश केला मौजूद रहे।

26 Sept 2025

26 Sept 2025 07:28 pm

राम-सीता का विवाह…वन गमन का मंचन

