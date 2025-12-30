30 दिसंबर 2025,

समाचार

जमीन विवाद के चलते हुई हत्या, पुलिस ने समझाइश दी तब परिजन पीएम के लिए माने।

राजनगर के ग्राम कोटा में जमीन विवाद के चलते हुई हत्या में मृतक का पोस्टमार्टम जिला अस्पताल की शव ग्रह में किया ।

छतरपुर

image

Rizwan ansari

Dec 30, 2025

#Crime

30 Dec 2025 04:39 pm

