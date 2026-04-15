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टेलर की बेटी 10वें तो किसान की बेटी 7वें स्थान पर
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टेलर की बेटी 10वें तो किसान की बेटी 7वें स्थान पर

10-12वीं में दो छात्राओं ने राज्य की मेरिट सूची में जगह बनाई

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देवास

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Sachin Trivedi

Apr 15, 2026

देवास. शहर के उत्कृष्ट विद्यालय की दो छात्राओं ने राज्य की मेरिट सूची में जगह बनाई है। 10वीं कक्षा में पलक नामदेव ने दसवां स्थान हासिल किया, जबकि 12वीं कॉमर्स में राशि माली ने सातवां स्थान प्राप्त किया। पलक नामदेव शहर के उत्कृष्ट विद्यालय की छात्रा हैं। उन्होंने 98% अंक हासिल कर राज्य की मेरिट सूची में 10वीं कक्षा में दसवां स्थान प्राप्त किया। पलक के पिता टेलर हैं। उनका सपना कलेक्टर बनने का है। राशि माली भौंरासा गांव की रहने वाली हैं। उनके पिता गांव में किराना दुकान चलाते हैं। राशि ने 12वीं कॉमर्स संकाय में 96.8 % अंक हासिल कर राज्य की मेरिट सूची में सातवां स्थान प्राप्त किया।

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Published on:

15 Apr 2026 03:25 pm

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