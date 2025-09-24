हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर प्रशिक्षण की उड़ान शुरू, सीएम ने दिखाई हरी झंडी

भीलवाड़ा। हमीरगढ़ हवाई पट्टी पर मंगलवार दोपहर ड़यूस एविएशन एकडेमी के फ्लाइंग क्लब का उद़्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। इसके साथ ही पायलट बनने के लिए युवाओं की प्रशिक्षण उड़ान शुरू हो गई। यहां पहले चरण में देश के लिए अस्सी पायलट तैयार होंगे। ड़यूस एविएशन एकाडेमी के फ्लाइंग क्लब निदेशक नवनीत अग्रवाल प्रशिक्षण की कमान संभाल रहे है।

उद्घाटन समारोह में सीएम शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान अभियान हमीरगढ़ की धरती से नया आयाम ले रहा है। प्रदेश के युवा पहले पायलट की ट्रेनिग के लिए बाहर जाते थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के आत्म निर्भर भारत के संकल्प से युवाओं को प्रदेश में ही विश्व स्तरीय अवसर मिलेगा।

उन्होंने कहा कि यह उड़ान केवल प्रशिक्षण की शुरुआत नहीं है। बल्कि राजस्थान युवाओं के लिए आसमान में संभावना का महा द्वार खोलने वाला है। उन्होंने एकेडमी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य के एविएशन क्षेत्र में भी रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और देश का हब भी बन सकेगा।

इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ड़यूस एविएशन एकाडेमी के फ्लाइंग क्लब के हल्के विमानों को हरी झंडी दिखा कर उड़ान के लिए रवाना किया। इससे पूर्व एकडेमी भवन का फीता काट कर फ्लाइंग क्लब का उद्घाटन किया। इस मौके पर ड़यूस एविएशन एकाडेमी के फ्लाइंग क्लब निदेशक नवनीत अग्रवाल ने फ्लाइंग क्लब की उपयोगिता बताई।

कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, सहकारिता मंत्री गौतम दक, सांसद दामोदर अग्रवाल के साथ ही भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ जिले के विधायक व भाजपा संगठन के पदाधिकारी मौजूद थे।