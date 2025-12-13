उम्मेद सिंह राठौड़ बड़ी जीत से बनें भीलवाड़ा जिला अभिभाषक संस्था अध्यक्ष

भीलवाड़ा। जिला अभिभाषक संस्था के वर्ष-2026 की कार्यकारिणी के चुनाव शुक्रवार को हुए। इसमें अधिवक्ता उम्मेद सिंह राठौड़ ने अध्यक्ष पद पर बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने मौजूदा महासचिव रामपाल शर्मा को 452 मतों से हराया। वहीं पुस्तकालय सचिव चुनाव रोमांचक रहा। यहां प्रतापलाल तेली नौ मतों से विजयी रहे।

रुझान आने के साथ ही बजे ढोल

जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में सुबह नौ बजे मतदान शुरू हुआ। मतदान के प्रति प्रत्याशियों व उनके समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला। दोपहर 3 बजे मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक उम्मीदवार मतदाता अधिवक्ताओं को उनके पक्ष में मतदान करने के लिए प्रेरित करते दिखे। उसके मतगणना शुरू हुई। राउंड दर राउंड नतीजे सामने आने पर बढ़त बना रहे प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थक नारेबाजी करते रहे। देर शाम अंतिम नतीजा सामने आया तो अधिवक्ताओं ने नव निर्वाचित अध्यक्ष राठौड़ को गोदी में उठाते हुए फूल मालाओं से लाद दिया। अन्य विजेता प्रत्याशियों के समर्थक भी खुशी में झूम उठे। कोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं व समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की तो ढोल भी बजे। मिठाई खिलाकर एक-दूसरे को बधाई दी। इसके उपरांत विजयी जुलूस निकाला।

यह रहे हार-जीत के समीकरण

मुख्य चुनाव अधिकारी राकेश वैष्णव ने बताया कि अध्यक्ष के लिए हुए चुनाव में 902 मत गिरे। इनमें उम्मेद सिंह राठौड़ को 673 व रामपाल शर्मा को 221 मत मिले। आठ मत खारिज हुए। राठौड़ 452 मतों से चुनाव जीते। इसी प्रकार महासचिव चुनाव में पंकज कुमार दाधीच 584 व कुशल चंद को 311 मत मिले। दाधीच 273 मत से विजयी रहे। उपाध्यक्ष के चुनाव में महिपाल सिंह राणावत को 401, नीरज पाराशर को 232, नवरतन कुमार जैन को 162 मत व रेखा ओझा को 93 मत मिले। राणावत 169 मत से विजयी रहे। रेवेन्यू महासचिव चुनाव में मनोहर लाल भांबी को 586 व शम्भूदास वैष्णव को 309 मत मिले। भांबी 277 मतों से चुनाव जीते। कोषाध्यक्ष चुनाव में में रवि गोरानी को 617 व उदयलाल शर्मा को 272 मत मिले। यहां मतगणना के दौरान छह मत कम निकले। गोरानी 345 मतों से जीते। सहसचिव चुनाव में आदित्य सिंह चौहान को 410, संजय चतुर्वेदी को 307 व संध्या चतुर्वेदी को 177 मत मिले। चौहान 103 मतों से जीते। इसी प्रकार पुस्तकालय सचिव चुनाव कांटेदार रहा। प्रतापलाल तेली को 451 व अ​भिषेकअसावा 442 मत मिले। तेली नौ मतों से चुनाव जीते। चुनाव के दौरान न्यायालय परिसर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए है।

अधिवक्ताओं हितों की रक्षा होगी

अध्यक्ष उम्मेद सिंह राठौड़ ने बताया कि एक वर्ष का कार्यकाल अधिवक्ताओं के हितों के लिए समर्पित रहेगा। प्रयास रहेंगे कि आवासीय कॉलोनी बने, आवासीय योजनाओं में आरक्षण मिले, महिला बार रूम का विस्तार हो, न्यायालय परिसर में पोस्ट ऑफिस खुले, स्टेट टोल टैक्स फ्री हो, महिला अधिवक्ताओं की सक्रिय भागीदारी बढ़े, नियमित कार्यशाला व प्रदेश स्तरीय सेमीनार का आयोजन हो। इसी प्रकार जनरल हाउस के माध्यम से सौ दिवसीय कार्ययोजना तैयार कर लागू कराएंगे।