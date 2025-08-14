संयुक्त किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

ग्वालियर. शहर में बुधवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। किसानों का आरोप है कि भाजपा सरकार सार्वजनिक क्षेत्रों के निजीकरण के बाद अब खेती और किसानी को भी देशी-विदेशी पूंजीपतियों के सामने गिरवी रखने की साजिश कर रही है। किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार अपने इरादों से पीछे नहीं हटती है, तो देश का किसान सडक़ों पर उतरकर विरोध करेगा और दिल्ली पर डेरा डालेगा।ज्ञापन में किसानों ने कहा, सरकार ब्रिटेन और अमेरिकी दबाव में आकर डेयरी क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए खोलने की योजना बना रही है, जिससे लगभग 8 करोड़ लोगों की आजीविका प्रभावित हो सकती है।