Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

समाचार

यूपीआई क्रांतिकारी बदलाव लाएगी: सिंधिया

यूपीआई क्रांतिकारी बदलाव लाएगी: सिंधिया

ग्वालियर

Rahul Singh

Sep 09, 2025

ग्वालियर. केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दुबई में आयोजित 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीआई-यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट में शामिल होकर मंगलवार को ग्वालियर आए। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा, यह ऐतिहासिक पहल विश्वभर के करोड़ों लोगों के लिए सीमा-पार धन प्रेषण की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। यह तकनीक भारत के डाक विभाग, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) के सहयोग से विकसित की गई है। इस परियोजना में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) को यूपीयू इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म (आईपी) से जोड़ा गया है, जिससे डाक नेटवर्क की पहुंच और यूपीआई की गति व किफायत का अद्वितीय संयोजन स्थापित हुआ है।
उन्होंने कहा, कई देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई है, 193 देशों की संस्था के साथ भारत का यूपीआई समझौता हुआ है,भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) को यूपीयू इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म (आईपी) से जोड़ा गया है।
नेपाल की हिंसा पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा, जिन लोगों की जान गई है, उनको सांत्वना देता हूं,
नेपाल के साथ भारत का गहरा और प्राचीन रिश्ता है, नेपाल के साथ सिंधिया परिवार का भी पारिवारिक संबंध है।

खबर शेयर करें:

Published on:

09 Sept 2025 07:46 pm

Hindi News / News Bulletin / यूपीआई क्रांतिकारी बदलाव लाएगी: सिंधिया

बड़ी खबरें

View All

समाचार

मोहनगढ़: दो दशक से अटकी ग्रामीणों की पत्रावलियां, अब तक नहीं मिला हक

जैसलमेर

अतिथि प्रोफेसर को कॉलेज से पुलिस ने पकड़ा, स्टूडेंट के साथ कर रहा था ‘गंदी बात’..

VIDISHA
विदिशा

अगले 8 घंटे ‘तेज बारिश’ का अनुमान: 8 जिलों में अलर्ट, IMD ने दी चेतावनी

mp weather
भोपाल

एमपी के मंत्री पर सनसनीखेज आरोप, बच्चों की फीस भरता था हिंदू लड़कियों से दुष्कर्म और मुस्लिम बनाने का आरोपी

Accused of raping Hindu girls paying fees of MP minister's children
भोपाल

तेज गति वाहनों को रोकने लगाए पीवीसी ब्रेकर, भारी वाहनों ने तोड़े

भिवाड़ी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.