यूपीआई क्रांतिकारी बदलाव लाएगी: सिंधिया

ग्वालियर. केंद्रीय संचार एवं उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दुबई में आयोजित 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में यूपीआई-यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट में शामिल होकर मंगलवार को ग्वालियर आए। एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा, यह ऐतिहासिक पहल विश्वभर के करोड़ों लोगों के लिए सीमा-पार धन प्रेषण की प्रक्रिया में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। यह तकनीक भारत के डाक विभाग, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (यूपीयू) के सहयोग से विकसित की गई है। इस परियोजना में भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) को यूपीयू इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म (आईपी) से जोड़ा गया है, जिससे डाक नेटवर्क की पहुंच और यूपीआई की गति व किफायत का अद्वितीय संयोजन स्थापित हुआ है।

उन्होंने कहा, कई देशों के प्रतिनिधियों से मुलाकात हुई है, 193 देशों की संस्था के साथ भारत का यूपीआई समझौता हुआ है,भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) को यूपीयू इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म (आईपी) से जोड़ा गया है।

नेपाल की हिंसा पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा, जिन लोगों की जान गई है, उनको सांत्वना देता हूं,

नेपाल के साथ भारत का गहरा और प्राचीन रिश्ता है, नेपाल के साथ सिंधिया परिवार का भी पारिवारिक संबंध है।